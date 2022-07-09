18 випадків укусів змій зафіксовано в Закарпатті. Останній стався у п’ятницю в селище Ясіня Рахівського району. Змія вкусила за ногу 58-річну жінку, що працювала на своєму городі.

На виклик виїхала бригада швидкої допомоги. Фельдшер Олена Азбергер одразу ж почала надавати допомогу для зняття інтоксикації: підключила інфузійні розчини, надала протиалергічні препарати та провела весь необхідний комплекс заходів для стабілізації стану жінки.

– І хоча стан пацієнтки покращився, однак було вирішено госпіталізувати її у Рахівську районну лікарню під цілодобовий нагляд медиків. Дуже добре, що жінка не займалась самолікуванням, а одразу ж звернулась по медичну допомогу – не минуло і години від моменту укусу, як пацієнтка вже була доставлена в реанімаційне відділення, – розповідає фельдшер Олена Азбергер.

Потерпіла розказала, що її вкусив великий коричневий плазун з чорним ромбовидним візерунком на спині.

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За описом це нагадує гадюку, укус якої для дорослої людини не смертельний. Однак нейротоксини, що є в отруті впливають на серцево-судинну систему і викликають такі симптоми: біль, набряк, локальний некроз, падіння тиску, протягом 48 годин запалення лімфатичних судин та вузлів, падіння тиску та підвищення пульсу.

У важких випадках можливий розвиток серцевої недостатності.

Що робити, коли вкусила змія

Якщо вкусила змія, не займайтеся самолікуванням.

Намагайтеся якнайшвидше потрапити до лікаря, щоб отримати необхідну допомогу.

Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому:

Зберігайте спокій і стежте, щоб постраждалий менше рухався.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо.

На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.

Якщо є аптечка, дайте постраждалому 1-2 пігулки від алергії.

Дайте постраждалому воду – при укусі змії важливо багато пити.

Якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

При транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення.

Чого не варто робити при укусі змії:

не намагайтесь обробляти рану додатково;

не накладайте джгут;

не припікайте рану;

не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.

не вживайте алкоголь.

Джерело: 103 Закарпаття