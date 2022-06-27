За один день, 26 червня, у Львівської області троє людей потрапили до реанімації внаслідок укусу змій.

Опівдні у неділю в реанімаційне відділення Бориславської центральної міської лікарні доправили 21-річну мешканку села Перепростиня Дрогобицького району, її вкусила змія. Стан постраждалої лікарі оцінюють як середньої важності.

Цього ж дня, о 18:00 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру потрапив 13-річний хлопець, мешканець міста Стрий, якого також вкусила змія.

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Пізніше після нападу змії у Бориславі до центральної міської лікарні потрапила 25-річна жінка з села Опака Дрогобицького району.

Рятувальники нагадують , що перебуваючи у лісі потрібно бути уважним і обережним і взувати високе щільне взуття. Найчастіше плазуни зустрічаються у місцях з високою травою та в кущах.

Побачивши змію, не панікуйте, не робіть різких рухів, не чіпайте плазуна, не наближайтеся до нього, а тихенько відійдіть.

Джерело: Управління ДСНС Львівщини