За один день, 26 июня, во Львовской области три человека попали в реанимацию в результате укуса змей.

В воскресенье в реанимационное отделение Бориславской центральной городской больницы доставили 21-летнюю жительницу села Перепростыня Дрогобычского района, ее укусила змея. Состояние пострадавшей врачи оценивают как среднюю важность.

В этот же день, в 18:00, к спасателям поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Западноукраинского специализированного детского медицинского центра попал 13-летний парень, житель города Стрый, которого также укусила змея.

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Позже после нападения змеи в Бориславе в центральную городскую больницу попала 25-летняя женщина из села Опака Дрогобычского района.

Спасатели напоминают, что находясь в лесу нужно быть внимательным и осторожным и обувать высокую плотную обувь. Чаще пресмыкающиеся встречаются в местах с высокой травой и в кустах.

Увидев змею, не паникуйте, не совершайте резких движений, не трогайте пресмыкающееся, не приближайтесь к нему, а тихонько отойдите.

Источник: Управление ГСЧС Львовской обл.