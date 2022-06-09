Что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать во время оказания первой помощи после укуса змеи. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала специалист по медицине неотложных состояний станции ЭМД Ужгорода Андриана Цупик.

— В прошлом году в нашей области от укусов змей пострадало 29 человек. В этом году — уже пятеро. Однако среди них — ни одного со смертельным исходом, — отмечает медик.

По ее словам, укус гадюки чрезвычайно редко приводит к смерти. В то же время, если вас укусила змея необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, ведь укус может иметь тяжелые проявления и серьезные последствия.

Особо опасными они являются для детей, пожилых людей и людей со сниженным иммунитетом.

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Чем опасен яд гадюки

Яд гадюки оказывает гемолитическую действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови) на человеческий организм. После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями — геморрагиями.

Яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: появляется общая слабость, давление сильно снижается, возникает головная боль, одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

В случае укуса следует как можно быстрее попасть к врачу, чтобы получить необходимую помощь.

Если транспортировка в больницу требует определенного времени, пострадавшему можно оказать доврачебную помощь:

сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался;

освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.;

на место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком;

дайте пострадавшему воду — при укусе змеи важно много пить;

если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарств от аллергии;

при транспортировке положите пораженную конечность на повышение;

если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый в ткань.

Чего НЕ стоит делать при укусе змеи:

не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;

не прижигайте рану;

не накладывайте жгут;

не высасывайте яд: таким образом вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту. Отсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь;

не употребляйте алкоголь.

Источник: 103 Закарпатье