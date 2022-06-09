Что нужно и чего ни в коем случае нельзя делать во время оказания первой помощи после укуса змеи. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказала специалист по медицине неотложных состояний станции ЭМД Ужгорода Андриана Цупик.
— В прошлом году в нашей области от укусов змей пострадало 29 человек. В этом году — уже пятеро. Однако среди них — ни одного со смертельным исходом, — отмечает медик.
По ее словам, укус гадюки чрезвычайно редко приводит к смерти. В то же время, если вас укусила змея необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, ведь укус может иметь тяжелые проявления и серьезные последствия.
Особо опасными они являются для детей, пожилых людей и людей со сниженным иммунитетом.
Чем опасен яд гадюки
Яд гадюки оказывает гемолитическую действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови) на человеческий организм. После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями — геморрагиями.
Яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: появляется общая слабость, давление сильно снижается, возникает головная боль, одышка, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.
В случае укуса следует как можно быстрее попасть к врачу, чтобы получить необходимую помощь.
Если транспортировка в больницу требует определенного времени, пострадавшему можно оказать доврачебную помощь:
- сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался;
- освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.;
- на место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком;
- дайте пострадавшему воду — при укусе змеи важно много пить;
- если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарств от аллергии;
- при транспортировке положите пораженную конечность на повышение;
- если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый в ткань.
Чего НЕ стоит делать при укусе змеи:
- не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;
- не прижигайте рану;
- не накладывайте жгут;
- не высасывайте яд: таким образом вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту. Отсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь;
- не употребляйте алкоголь.
Источник: 103 Закарпатье