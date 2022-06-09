Що потрібно і чого в жодному разі не можна робити під час надання першої допомоги після укусу змії. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповіла фахівець з медицини невідкладних станів станції ЕМД Ужгорода Андріана Цупик.

– Минулого року в нашій області від укусів змій постраждало 29 осіб. Цього року – вже п’ятеро. Однак серед них – жодного зі смертельними наслідками, – зазначає медик.

За її словами, укус гадюки надзвичайно рідко призводить до смерті. Водночас, якщо вас вкусила змія, необхідно відразу звернутися за медичною допомогою, адже укус може мати важкі прояви та серйозні наслідки.

Особливо небезпечними вони є для дітей, літніх людей та людей зі зниженим імунітетом.

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Чим небезпечна отрута гадюки

Отрута гадюки надає гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається хворобливий набряк із множинними дрібними крововиливами – геморагіями.

Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин і запалення лімфатичних вузлів.

У разі укусу слід якомога швидше потрапити до лікаря, щоб отримати необхідну допомогу.

Якщо транспортування в лікарню вимагає певного часу, потерпілому можна надати долікарську допомогу:

зберігайте спокій і стежте, щоб потерпілий менше рухався;

звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття, прикрас тощо;

на місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком;

дайте потерпілому воду – при укусі змії важливо багато пити;

якщо є аптечка, дайте потерпілому 1-2 таблетки ліків від алергії;

при транспортуванні покладіть уражену кінцівку на підвищення;

якщо є така можливість, прикладіть до рани лід, обгорнутий в тканину.

Чого НЕ варто робити при укусі змії:

не намагайтеся обробляти рану додатково;

не припікайте рану;

не накладайте джгут;

не висмоктуйте отруту: таким чином ймовірність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилася в роті; відсмоктувати отруту можна тільки в тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу;

не вживайте алкоголь.

Джерело: 103 Закарпаття