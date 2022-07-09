18 случаев укусов змей зафиксировано в Закарпатье. Последний случился в пятницу в поселок Ясиня Раховского района. Змея укусила за ногу 58-летнюю женщину, работавшую на своем огороде.
По вызову выехала бригада скорой. Фельдшер Елена Азбергер сразу же стала оказывать помощь для снятия интоксикации: подключила инфузионные растворы, предоставила противоаллергические препараты и провела весь необходимый комплекс мер по стабилизации состояния женщины.
— И хотя состояние пациентки улучшилось, однако было решено госпитализировать ее в Раховскую районную больницу под круглосуточное наблюдение медиков. Отлично, что женщина не занималась самолечением, а сразу же обратилась за медицинской помощью – не прошло и часа с момента укуса, как пациентка уже была доставлена в реанимационное отделение, – рассказывает фельдшер Елена Азбергер.
Потерпевшая рассказала, что ее укусил большое коричневое пресмыкающееся с черным ромбовидным узором на спине.
По описанию это напоминает гадюку, укус которой для взрослого человека не смертелен. Однако нейротоксины, содержащиеся в яде, влияют на сердечно-сосудистую систему и вызывают следующие симптомы: боль, отек, локальный некроз, падение давления, в течение 48 часов воспаления лимфатических сосудов и узлов, падение давления и повышение пульса.
В тяжелых случаях возможно развитие сердечной недостаточности.
Что делать, когда укусила змея
Если укусила змея, не занимайтесь самолечением.
Старайтесь поскорее попасть к врачу, чтобы получить необходимую помощь.
Если транспортировка в больницу требует определенного времени, окажите медицинскую помощь пострадавшему:
- Сохраняйте спокойствие и следите, чтобы пострадавший меньше двигался.
- Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.
- На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком.
- Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки от аллергии.
- Дайте пострадавшему воду – при укусе змеи важно много пить.
- Если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый в ткань.
- При транспортировке положите пораженную конечность на повышение.
Чего не стоит делать при укусе змеи:
- не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;
- не накладывайте жгут;
- не прижигайте рану;
- не высасывайте яд: таким образом, вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту. Отсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь;
- не употребляйте алкоголь.
Источник: 103 Закарпаття