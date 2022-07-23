“Человека укусила летучая мышь”, услышали причину очередного вызова на ПС №4 станции “Львов.

— Скорее помчались по ночному Львову по указанному адресу, – рассказал врач по медицине неотложных состояний Львовского Областного Центра Экстренной Медицинской Помощи и Медицины Катастроф Назарий Глова.

Пациентом оказался 16-летний парень. Он спал, когда почувствовал, что “что-то лазит по шее”. Юноша пытался это забрать рукой и почувствовал, что-то его укусило за палец. Это оказалась летучая летучая мышь.

— Ребенок был стабильным, однако учитывая, что летучие мыши переносят различные заболевания, подростка госпитализировали в больницу св. Николая. Парню некоторое время нужно находиться под наблюдением медиков, возможно даже принять определенную вакцинацию, – сказал врач.

Чем опасны летучие мыши

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Летучие мыши являются естественным резервуаром и носителями многих инфекционных, вирусных заболеваний. Среди них – атипичная пневмония, MERS, вирус Эбола, вирус бешенства, вирус гриппа, Нипах и Хендра, повлекшие массовые заболевания и гибель людей в Африке, Австралии, Бангладеш и Малайзии. Причем сами рукокрылые ими не болеют.

Источник: ЛОЦ екстреної медицини та медицини катастроф