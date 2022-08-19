Во время сбора грибов в Карпатах скончался 60-летний житель Ивано-Франковска после того, как его покусали осы. Пострадавший скончался на глазах 13-летнего ребенка, с которым мужчина отправился на прогулку.

Об это на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что вечером 18 августа в Службу спасения позвонил по телефону турист, который шел к горе Игровец. Недалеко от села Старая Гута Солотвинской общины он увидел мужчину без сознания и испуганного ребенка, который постоянно плакал.

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На помощь отправились пятеро спасателей и кинологов из Ивано-Франковска. Однако еще до их прибытия, на месте происшествия работники экстренной медицинской помощи констатировали смерть мужчины.

Как выяснилось, у него были сопутствующие болезни сердца, от полученных укусов он умер сразу на месте происшествия. Также медики оказали помощь ребенку, которого тоже покусали осы.

После того, как полицейские провели следственные действия, спасатели снесли тело погибшего мужчины в Старую Гуту.

Первая помощь при укусах пчел и ос:

как можно скорее извлечь пчелиное жало (оса жало не оставляет);

промыть место укуса водой с мылом;

приложить холодный компресс на 10 минут, затем снять на 10 минут и приложить снова. Повторять, пока боль не утихнет;

принять обезболивающее, например, ибупрофен.

Источник: ГСЧС в Ивано-Франковской области