В Закарпатье годовалого ребенка во дворе укусила змея. Что делать, когда такое случилось. Советы врачей службы экстренной помощи. На номер 103 поступило сообщение: в с. Ждениево Мукачевского района, змея укусила годовалого ребенка. Девочка играла на одеяле во дворе, у самого дома. Вдруг мама услышала громкий плач. Когда через мгновение подбежала к малышам, то увидела на бедре два характерных отверстия с капельками крови. Сразу же позвонила по телефону на 103.

Ребенку была оказана медицинская помощь и в стабильном состоянии его транспортировали в областную детскую больницу в г. Мукачево. Кроме небольшого отека в месте укуса, других признаков угрожающих жизни ребенка не было.

— Учитывая возраст ребенка, медики приняли решение положить малышей в реанимационное отделение под круглосуточный надзор, сообщил и.о. медицинского директора Областной детской больницы Антон Кизман. — У ребенка состояние стабильное, проявления укуса минимальны и угрозы жизни нет.

103 напоминает:

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В случае укуса старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь. Однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки редко приводит к смерти.

Если транспортировка в больницу требует определенного времени, окажите медицинскую помощь пострадавшему.

Что делать

Сохраняйте спокойствие и меньше двигайтесь.

Пейте много воды.

На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком.



Снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь.

При возможности примите 1–2 таблетки лекарства от аллергии.

При транспортировке положите пораженную конечность на повышение.

По возможности приложите к ране лед, обернутый в ткань.

Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.

Не нужно высасывать яд: таким образом, вероятность заражения повышается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту.

Не накладывайте жгут на травму.

Не припекайте рану.

Не употребляйте алкоголь.

Симптомы отравления в тяжелых случаях при укусах змеи проявляются через 10-15 минут:

головокружение,

тошнота,

диарея,

повышенное потоотделение,

тахикардия,

потеря сознания,

отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Яд змеи оказывает гемолитическое действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови) на человеческий организм. После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями.

Укус змеи может иметь серьезные последствия у пожилых людей, лиц с пониженным иммунитетом и у детей.

Источник: 103 Закарпатье