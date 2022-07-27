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На Закарпатье годовалого ребенка укусила змея: девочка в реанимации

27 июля 2022, 15:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
девчока
Источник: Depositphotos

В Закарпатье годовалого ребенка во дворе укусила змея. Что делать, когда такое случилось. Советы врачей службы экстренной помощи. На номер 103 поступило сообщение: в с. Ждениево Мукачевского района, змея укусила годовалого ребенка. Девочка играла на одеяле во дворе, у самого дома. Вдруг мама услышала громкий плач. Когда через мгновение подбежала к малышам, то увидела на бедре два характерных отверстия с капельками крови. Сразу же позвонила по телефону на 103.

Ребенку была оказана медицинская помощь и в стабильном состоянии его транспортировали в областную детскую больницу в г. Мукачево. Кроме небольшого отека в месте укуса, других признаков угрожающих жизни ребенка не было.

— Учитывая возраст ребенка, медики приняли решение положить малышей в реанимационное отделение под круглосуточный надзор, сообщил и.о. медицинского директора Областной детской больницы Антон Кизман. — У ребенка состояние стабильное, проявления укуса минимальны и угрозы жизни нет.

103 напоминает:

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В случае укуса старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь. Однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки редко приводит к смерти.

Если транспортировка в больницу требует определенного времени, окажите медицинскую помощь пострадавшему.

Что делать

  • Сохраняйте спокойствие и меньше двигайтесь.
  • Пейте много воды.
  • На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком.
  • Снимите с пораженной конечности всю одежду, украшения или обувь.
  • При возможности примите 1–2 таблетки лекарства от аллергии.
  • При транспортировке положите пораженную конечность на повышение.
  • По возможности приложите к ране лед, обернутый в ткань.
  • Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.
  • Не нужно высасывать яд: таким образом, вероятность заражения повышается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту.
  • Не накладывайте жгут на травму.
  • Не припекайте рану.
  • Не употребляйте алкоголь.

Симптомы отравления в тяжелых случаях при укусах змеи проявляются через 10-15 минут:

  • головокружение,
  • тошнота,
  • диарея,
  • повышенное потоотделение,
  • тахикардия,
  • потеря сознания,
  • отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Яд змеи оказывает гемолитическое действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови) на человеческий организм. После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями.

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Укус змеи может иметь серьезные последствия у пожилых людей, лиц с пониженным иммунитетом и у детей.

Источник: 103 Закарпатье

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