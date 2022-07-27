В селі Жденієво Мукачівського району змія вкусила однорічну дитину.

Дівчинка гралася у дворі перед самим будинком. Аж раптом мама почула голосний плач. Коли через мить підбігла до малечі, то побачила на стегні два характерні отвори з краплинками крові. Одразу ж зателефонувала на 103.

Дитині надали медичну допомогу та у стабільному стані транспортували її до обласної дитячої лікарні в м. Мукачево. Окрім невеликого набряку в місці укусу, інших ознак, які б загрожували життю дитини, не було.

Зараз дивляться

– Зважаючи на вік дитини, медики вирішили покласти малечу в реанімаційне відділення під цілодобовий нагляд, повідомив в. о. медичного директора Обласної дитячої лікарні Антон Кізман. – У дитини стан стабільний, прояви укусу мінімальні і загрози життю немає.

Лікарі служби екстреної допомоги нагадують: у разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря. Лише професійний медик зможе надати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні потребує певного часу, надайте домедичну допомогу постраждалому.

Що робити у разу укусу змії:

Зберігайте спокій та менше рухайтеся.

Пийте багато води.

На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.

Зніміть з ураженої кінцівки весь одяг, прикраси чи взуття.

За можливості прийміть 1–2 таблетки ліків від алергії.

За можливості прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

Не намагайтесь обробляти рану додатково.

Не потрібно висмоктувати отруту: так вірогідність зараження підвищується, до того ж небезпеці піддається й людина, в якої отрута опинилась у роті.

Не накладайте джгут на травму.

Не припікайте рану.

Не вживайте алкоголь.

Симптоми отруєння у найтяжчих випадках при укусах змії проявляються через 10-15 хвилин:

запаморочення,

нудота,

блювота,

діарея,

підвищене потовиділення,

тахікардія,

втрата свідомості,

набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

Отрута гадюки викликає руйнування червоних кров’яних тілець у крові людини. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк із множинними дрібними крововиливами — геморагіями.

Укус змії має може мати серйозні наслідки у людей похилого віку, осіб зі зниженим імунітетом та у дітей.

Джерело: 103 Закарпаття