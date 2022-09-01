На Волыни в этом году зарегистрирован уже второй случай заражения опасной инфекцией дирофиляриоз. Обе пациентки не знают, как и где могли заразиться. Круг лиц, с которыми они были в тесном контакте, тоже прошли обследование.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Второй случай зафиксирован неделю назад. Сорокалетняя волынянка, за несколько дней до обращения в больницу, почувствовала движение над правым глазом, — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в офтальмологическом отделении Волынской областной клинической больницы была проведена экстренная операция. С верхнего века правого глаза пациентки удалили гельминта. В микробиологической лаборатории его идентифицировали как возбудителя дирофиляриоза.

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Сообщается, что больная чувствует себя удовлетворительно, в ее окружении проведено комплексное эпидемиологическое расследование.

Дирофиляриоз – опасное гельминтозное заболевание собак и кошек (иногда – людей), вызываемое нематодами. Заражение животных и людей происходит из-за укуса комаров, которые вместе с кровью переносят личиночную стадию гельминта (микрофилярии) от зараженной особи.

Инкубационный период после укуса комара до появления взрослого паразита под кожей или слизистыми тела человека длится от 1 месяца до 2 лет .

Проявления заболевания зависят от локализации паразита. В большинстве случаев появляется болезненная или безболезненная опухоль, пациенты часто испытывают зуд, ощущение движения чего-то под кожей или слизистой.

При поражении глаза, которое возникает почти в 45% случаев, возникают узлы под кожей век или конъюнктивой, иногда больной замечает передвижение паразита, отек век, боль, слезотечение.

После хирургического удаления паразита пациент поправляется.