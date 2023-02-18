Голландец в Таиланде не придал значения укусу комара, что спровоцировало у него распространение “мягких бактерий” и привело к ампутации обеих ног.

62-летний голландский гражданин Эд Олислагерс после случившегося с ним остался жить на острове Пхукет и взял на себя миссию по распространению информации о плотоядных бактериях (некротизирующем фасциите).

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Mosquito bite in Thailand causes Dutchman to lose both legs https://t.co/JOmuUN94Cy — Sandro Stealth (@mutalabala) February 17, 2023

Некротический фасциит – это инфекция, вызванная бактериями Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, которые поражают поверхностную и глубокую фасцию и подкожную клетчатку.

Эд Олислагерс попал в больницу еще в апреле прошлого года. Его беспокоили симптомы, сопровождающие укус комаров: локальное воспаление и болезненность в месте укуса.

Но всего через два часа у него был диагностирован некротизирующий фасциит — редкая бактериальная инфекция, которая быстро распространяется и может привести к смерти.

— Это было лишь начало длительного лечения: операций, лекарств ужасающей боли, которую я не могу описать словами, — сказал он.

После девяти операций, ему ампутировали ногу по колено, чтобы спасти жизнь, а затем и правую голень из-за осложнений: тромбоз.

Этот мужчина много лет прожил на острове, управляя успешным бизнесом строительства бассейнов. Однако во время пандемии Covid-19 переселенец потерял источник дохода и не смог восстановить.

У него есть горы медицинских счетов, выставленные тайскими клиниками, которые мужчина самостоятельно оплатить не может. Сначала оплату вносила его гражданская жена, потом ему удалось собрать небольшую сумму пожертвований. Однако этого оказалось мало.

Голландец мечтает о протезах, чтобы стать более мобильным — пока ему приходится передвигаться на инвалидной коляске. Цена вопроса – $ 20 тыс.

– Протезирование стоит дорого. А еще я планирую передвигаться по квадроциклу и начать новый бизнес, — заявил он.

Возвращение в Нидерланды также проблематично, поскольку авиакомпании отказали ему в перелете без сопровождения. Кроме того, по его словам, процесс регистрации на социальное обеспечение может занять у него около восьми месяцев.

Путешественник посетовал на то, что медицина мало знает об этой болезни.

– В моем конкретном случае организм начал реагировать положительно, а потом снова и снова развивалась новая инфекция… В результате я дважды оказывался в ситуации сепсиса, – рассказал он.

В случае с Олислагерсом все началось с укуса комара. Однако заболевание может начаться с любого повреждения кожных тканей – царапины когтями кошки, открытые раны на ноге или раны от бритья.

– Лечение часто начинается методом проб и ошибок, – добавил он.

Олислагерс заявил, что сам по крохам собирал информацию о болезни и теперь готов поделиться с заинтересованными.

Источник: Thaiger