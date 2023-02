Голландец в Таиланде не придал значения укусу комара, что спровоцировало у него распространение “мягких бактерий” и привело к ампутации обеих ног.

62-летний голландский гражданин Эд Олислагерс после случившегося с ним остался жить на острове Пхукет и взял на себя миссию по распространению информации о плотоядных бактериях (некротизирующем фасциите).

