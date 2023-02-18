Голандець у Таїланді не надав значення укусу комара, що спровокувало у нього поширення “м’яких бактерій” і призвело до ампутації обох ніг.

62-річний голландський громадянин Ед Оліслагерс після того, що сталося з ним, залишився жити на острові Пхукет і взяв на себе місію з поширення інформації про плотоїдних бактерій (некротизуючий фасціїт).

Mosquito bite in Thailand causes Dutchman to lose both legs https://t.co/JOmuUN94Cy — Sandro Stealth (@mutalabala) February 17, 2023

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Некротичний фасціїт – це інфекція, викликана бактеріями Streptococcus pyogenes або Clostridium perfringens, які вражають поверхневу та глибоку фасції та підшкірну клітковину.

Ед Оліслагерс потрапив до лікарні ще у квітні минулого року. Його турбували симптоми, які супроводжують укус комарів: локальне запалення та болючість у місці укусу.

Та всього за дві години у нього був діагностований некротизуючий фасціїт — рідкісна бактеріальна інфекція, яка швидко поширюється і може призвести до смерті.

– Це був лише початок тривалого лікування: операцій, ліків жахливого болю, який я не можу описати словами, – сказав він.

Після дев’яти операцій, йому ампутували ногу по коліно, щоб врятувати життя, а потім і праву гомілку через ускладнення: тромбоз.

Цей чоловік багато років прожив на острові, керуючи успішним бізнесом будівництва басейнів. Однак під час пандемії Covid-19 переселенець втратив джерело доходу і не зміг відновити.

Наразі він має гори медичних рахунків, виставлені тайськими клініками, які чоловік самостійно сплатити не може. Спочатку оплату вносила його громадянська дружина, потім йому вдалося зібрати невелику суму пожертвувань. Однак цього виявилося замало.

Голландець мріє про протези, щоб стати мобільнішим — поки йому доводиться пересуватися на інвалідному візку. Ціна питання – $ 20 тис.

– Протезування коштує дорого. А ще я планую пересуватися на квадроциклі та розпочати новий бізнес, — заявив він.

Повернення до Нідерландів також є проблематичним, оскільки авіакомпанії відмовили йому у перельоті без супроводу. Крім того, за його словами, процес реєстрації на соціальне забезпечення може тривати у нього близько восьми місяців.

Мандрівник нарік на те, що медицина мало знає про цю хворобу.

– У моєму конкретному випадку організм почав реагувати позитивно, а потім знову і знову розвивалася нова інфекція… У результаті я двічі опинявся в ситуації сепсису, – розповів він.

У випадку з Оліслагерсом все почалося з укусу комара. Однак захворювання може початися з будь-якого пошкодження шкірних тканин – подряпини кігтями кішки, відкриті рани на нозі або рани від гоління.

– Лікування часто починається методом проб і помилок, – додав він.

Оліслагерс заявив, що сам по крихтах збирав інформацію про хворобу і тепер готовий поділитися із зацікавленими.

Джерело: Thaiger