Голандець у Таїланді не надав значення укусу комара, що спровокувало у нього поширення “м’яких бактерій” і призвело до ампутації обох ніг.

62-річний голландський громадянин Ед Оліслагерс після того, що сталося з ним, залишився жити на острові Пхукет і взяв на себе місію з поширення інформації про плотоїдних бактерій (некротизуючий фасціїт).

