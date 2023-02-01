29-річний чоловік з Волині відчув сильний свербіж в зоні живота та помітив, що під шкірою щось рухається. Це виявився 12-сантиметровий ниткоподібний паразит, якого чоловік сам витягнув з-під шкіри.

Після цього він звернувся в один з медзакладів області. Гельмінта доставили у мікробіологічну лабораторію, де було підтверджено, що це дирофіляріоз.

Хворий стверджує, що минулого року на відпочинку у природних умовах (турпохід, полювання, рибалка, купання і т.д.) чи на польових роботах в інших регіонах він не був, за межі України також не виїжджав.

Зараз дивляться

– Все це свідчить про місцеву передачу збудника, – зазначили у відомстві Центрі контролю та профілактики хвороб.

Та додали, що кількість захворювань на дирофіляріоз може збільшитись через активні міграційні процеси населення та сприятливі клімато-екологічні умови для виплоду комарів, які переносять патоген.

Цього року це перший на Волині випадок дирофіляріозу. 2022 року в області було зареєстровано три випадки захворювання, два з яких мали місцеву передачу збудника та один завезений з Польщі.

Дирофіляріоз передається через укус комара, який разом з кров’ю переносить личинку гельмінта від тварин та іноді людей. Інкубаційний період після укусу комара до появи паразита триває від 1 місяця до 2 років.

В більшості випадків в місті, де “оселяється” паразит, виникає пухлина, виникає свербіж, відчуття руху чогось під шкірою. При ураженні ока у 45% випадків, виникають вузли під шкірою повік чи кон’юнктивою, інколи хворий помічає пересування паразита.

Щоб не заразитися дирофіляріозом, потрібно уникати укусів комарів. Подбайте про антимоскітні сітки на вікнах та дверях, застосовуйте репеленти та фумігатори. Для тварин можна використовувати спеціальні нашийники. Також обов’язково проводьте дегельмінтизацію домашнім тваринам.

Джерело: Центр контролю та профілактики хвороб