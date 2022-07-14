До хірурга на Рівненщині звернулася жінка, яка скаржилася на пухлину, що була розташована на волосистій частині голови. Під час видалення пухлини виявили гельмінта виду Dirofilaria repens. Лікар-хірург був здивований, адже це перший випадок у його практиці та у 2022 році на території області.

За статистикою, дирофіляріоз, спричинений нематодою Dirofilaria repens, реєструється в Україні з 1996 року і має тенденцію до зростання. У Рівненській області захворюваність на дирофіляріоз серед людей реєструється з 2005 року. На сьогодні зафіксовано 43 випадки.

Вважається, що в нашу країну це захворювання потрапило із завезеними собаками. Переносять гельмінтоз кровососні комахи. Безпосередньо від хворих тварин та людей підшкірний дирофіляріоз не передається.

Зараз дивляться

Для того, щоб вберегтися від цього захворювання, необхідно застосовувати репеленти та вчасно проводити дегельмінтизацію домашнім улюбленцям.

Джерело: Ровенський обласний центр контролю і профілактики захворювань