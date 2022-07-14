К хирургу на Ровенщине обратилась женщина, которая жаловалась на опухоль, расположенную на волосистой части головы. При удалении опухоли был обнаружен гельминт вида Dirofilaria repens. Врач-хирург был удивлен, ведь это первый случай в его практике и в 2022 году на территории области.

По статистике, дирофиляриоз, вызванный нематодой Dirofilaria repens, регистрируется в Украине с 1996 года и имеет тенденцию к росту. В Ровенской области заболеваемость дирофиляриозом среди людей регистрируется с 2005 года. На сегодня зафиксировано 43 случая.

Считается, что в нашу страну это заболевание попало с завезенными собаками. Переносят гельминтоз кровососущие насекомые. Непосредственно от больных животных и людей подкожный дирофиляриоз не передается.

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Для того, чтобы уберечься от этого заболевания, необходимо применять репелленты и проводить дегельминтизацию домашним любимцам.

Источник: Ровенский областной центр контроля и профилактики болезней