29-летний мужчина из Волыни почувствовал сильный зуд в зоне живота и заметил, что под кожей что-то двигается. Это оказался 12-сантиметровый нитевидный паразит, которого мужчина сам вытащил из-под кожи.

После этого он обратился в одно из медучреждений области. Гельминт был доставлен в микробиологическую лабораторию, где было подтверждено, что это дирофиляриоз.

Больной утверждает, что в прошлом году на отдыхе в природных условиях (турпоход, охота, рыбалка, купание и т.д.) или на полевых работах в других регионах он не был, за пределы Украины также не выезжал.

Сейчас смотрят – Все это свидетельствует о местной передаче возбудителя, – отметили в ведомстве Центре контроля и профилактики болезней. И добавили, что количество заболеваний дирофиляриозом может увеличиться из-за активных миграционных процессов населения и благоприятных климато-экологических условий для выплода комаров, которые переносят патоген. В этом году это первый на Волыни случай дирофиляриоза. В 2022 году в области было зарегистрировано три случая заболевания, два из которых имели местную передачу возбудителя и один завезен из Польши. Дирофиляриоз передается через укус комара, вместе с кровью переносит личинку гельминта от животных и иногда людей. Инкубационный период после укуса комара до появления паразита длится от одного месяца до двух лет. В большинстве случаев в городе, где “поселяется” паразит, возникает опухоль, возникает зуд, чувство движения чего-то под кожей. При поражении глаза в 45% случаев возникают узлы под кожей век или конъюнктивой, иногда больной замечает передвижение паразита. Читайте также: Паразит в голове: в Ровенской области хирург удалил пациентке 9-сантиметрового гельминта Чтобы не заразиться дирофиляриозом, следует избегать укусов комаров. Позаботьтесь об антимоскитных сетках на окнах и дверях, используйте репелленты и фумигаторы. Для животных можно использовать специальные ошейники. Также обязательно производите дегельминтизацию домашним животным. Источник: Центр контроля и профилактики заболеваний

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