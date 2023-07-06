Руки сверблять, шкіра вкрита червоними пухирцями… Все ясно – були на природі та стали об’єктом нападу полчищ комарів.

Лікарі запевняють, більшість комариних укусів перестають свербіти й гояться самі собою протягом кількох днів.

Ось кілька порад фахівців клініки Майо, які допоможуть полегшити свербіж і почуватися комфортніше.

Намагайтеся не розчісувати місця, що сверблять. Можна занести в утворені ранки інфекцію. Нанесіть спеціальний лосьйон, крем або пасту з каламіном. Ці засоби продаються в аптеках без рецепта. Або спробуйте підручний засіб – пасту з харчової соди та води. Столову ложку соди змішайте з водою до стану пасти, нанесіть на місце укусу та почекайте 10 хв, перш ніж змити. Можна повторити тричі на день, поки свербіж не зникне.

Ще можна спробувати крем із гідрокортизоном, але дітям до двох років він протипоказаний.

Розтирайте місце укусу кубиком льоду протягом 30 секунд. Ще один спосіб заспокоїти свербіж після укусу – натискати протягом 10 секунд на місце, що свербить. Декому допомагає. У разі сильніших реакцій спробуйте прийняти антигістамінний препарат, що продається без рецепта. Він не повинен викликати сонливості.

Зазвичай немає потреби звертатися за медичною допомогою через комарині укуси.

Але якщо у вас піднялася температура, якщо на місці укусу утворився запалений набряк, що болить і свербить, зволікати не можна.

Ось цей самий набряк називають синдромом Скітера, іноді його помилково приймають за бактеріальну інфекцію. А насправді це алергічна реакція на білок у слині комара.

Тільки лікар зможе призначити адекватне лікування для зняття запалення і виснажливого свербежу.

Джерело: Mayo Clinic