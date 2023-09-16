Новое исследование, в котором приняли участие 3 тыс. женщин и девочек-подростков в Великобритании в возрасте от 16 до 40 лет, показало, что почти половина женщин во время менструации испытывают сильную боль.

Более того, 86% опрошенных заявили, что у них были проблемы с психическим здоровьем в связи с менструацией.

Многие указывали, что изнурительная боль сопровождала менструальное кровотечение в течение шести недель.

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— Болезненные, нерегулярные и обильные менструации могут быть симптомами серьезных гинекологических заболеваний, — говорит профессор Дам Лесли Риган, председатель организации Благосостояние женщин.

Врач заявила, это перечисленные проявления могут быть признаками хронического эндометриоза – когда слизистая оболочка эндометрия растет за пределами матки.

Болезненные менструации и сильное кровотечению иногда являются симптомом аденомиоза – состояния, при котором слизистая оболочка матки начинает врастать в мышцы стенки матки.

Иногда так проявляется миома — доброкачественное новообразование, которое развивается в матке или вокруг нее.

Кстати, по данным Национальной службы здравоохранения, только 38% опрошенных знали, что у них есть это заболевание.

Информированность об аденомиозе еще ниже – всего 10%.

— В клинике я вижу подростков, страдающих анемией из-за обильных менструаций, они пропускают несколько дней в школе, но не понимают, что это ненормально, — говорит врач Азиза Сисай.

Не только сами женщины, но и многие врачи не считают проблему серьезной. По результатам исследования, 51% женщин заявили, что медицинские работники не воспринимают их симптомы как опасные.

Гинекологи, которые сотрудничают с благотворительной организацией Благосостояние женщин, убеждены, что женщины и девочки-подростки должны обладать знаниями, чтобы защищать себя.

Они вправе настаивать на проведении дополнительных исследований, а также на диагностике и лечении, чтобы не приходилось жить с изнурительными симптомами болезненной менструации, и чтобы не пропустить серьезную проблему.