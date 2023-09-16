Нове дослідження, в якому взяли участь 3 тис. жінок і дівчаток-підлітків у Великій Британії віком від 16 до 40 років, показало, що майже половина з них під час менструації відчувають сильний біль.

А понад 86% опитаних заявили, що у них були проблеми з психічним здоров’ям у зв’язку з менструацією.

Багато хто вказував, що виснажливий біль супроводжував менструальну кровотечу протягом шести тижнів.

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– Хворобливі, нерегулярні та рясні менструації можуть бути симптомами серйозних гінекологічних захворювань, – каже професор Дам Леслі Ріган, голова організації Добробут жінок.

Лікарка заявила, що перераховані прояви можуть бути ознаками хронічного ендометріозу – коли слизова оболонка ендометрія росте за межами матки.

Хворобливі менструації та сильна кровотеча іноді є симптомом аденоміозу – стану, за якого слизова оболонка матки починає вростати в м’язи стінки матки.

Іноді так проявляється міома – незлоякісне новоутворення, яке розвивається в матці або навколо неї.

До речі, за даними Національної служби охорони здоров’я, лише 38% опитаних знали, що в них є це захворювання.

Інформованість про аденоміоз ще нижча – лише 10%.

– У клініці я бачу підлітків, які страждають на анемію через рясні менструації, пропускають кілька днів у школі, але не розуміють, що це ненормально, – каже лікарка Азіза Сісай.

Не тільки самі жінки, але й багато лікарів не вважають проблему серйозною. За результатами дослідження, 51% жінок заявили, що медичні працівники не сприймають їхні симптоми як небезпечні.

Гінекологи, які співпрацюють з благодійною організацією Добробут жінок, переконані, що жінки і дівчатка-підлітки повинні володіти знаннями, щоб захищати себе.

Вони мусять наполягати на проведенні додаткових досліджень, а також на діагностиці та лікуванні, щоб їм не доводилося жити з виснажливими симптомами хворобливої менструації, і щоб не пропустити серйозну проблему.