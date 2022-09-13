О симптомах коронавирусной инфекции, которая с приходом осени вновь набирает обороты, и о способах ее лечения в домашних условиях Факты ICTV расспросили врача-терапевта общей практики Людмилу Сердюк.

— Разумеется, в идеале при появлении признаков респираторного заболевания следует обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы врач назначил лечение, исходя из индивидуальных особенностей организма пациента, — отметила Людмила Сердюк.

По ее словам, Covid-19 довольно опасная инфекция, способная поражать легкие и дыхательные пути.

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Среди наиболее частых симптомов коронавирусной инфекции медик назвала следующие:

повышенная температура (выше 38 °C) или озноб;

кашель;

трудности с дыханием (одышка, ощущение сдавленности в груди);

слабость, упадок сил;

головная боль;

боль в горле;

заложенность носа, насморк;

головная боль;

тошнота, рвота;

мышечная боль или боль в теле;

диарея.

По словам терапевта, симптомы коронавирусной инфекции проявляются через 2-14 дней после заражения вирусом и могут держаться до трех недель.

У многих людей коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно.

Как лечить коронавирус в домашних условиях

— Прежде всего, человеку с инфекцией следует максимально изолироваться от окружающих и соблюдать все правила лечения простудных заболеваний, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, если температура поднялась выше 38,5 °C, следует принять то жаропонижающее, которое вы обычно используете в подобных ситуациях.

Следует также знать, что лекарственные препараты от простуды, которые можно приобрести в аптеке без рецепта, как правило, малоэффективны против коронавируса. Разве что ненадолго снимут симптоматику.

— Еще раз напомню о том, что при вирусной инфекции нельзя принимать антибиотики — они совершено бесполезны в нашем случае, — акцентировала врач.

По ее словам, лучшим режимом для больного с коронавирусной инфекцией будет полный покой, сон, обильное теплое питье и, конечно же, бодрость духа и позитивный настрой на скорое выздоровление.

Если состояние в течение 7-10 дней не улучшается, обязательно обратитесь к своему семейному врачу, настаивает терапевт.