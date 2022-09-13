Про симптоми коронавірусної інфекції, яка з приходом осені знову набирає обертів, та про способи її лікування в домашніх умовах Факти ICTV розпитали лікаря-терапевта загальної практики Людмилу Сердюк.
– Зрозуміло, в ідеалі при появі ознак респіраторного захворювання слід звернутися за кваліфікованою медичною допомогою, щоб лікар призначив лікування, виходячи з індивідуальних особливостей організму пацієнта, – зазначила Людмила Сердюк.
За її словами, Covid-19 досить небезпечна інфекція, здатна вражати легені і дихальні шляхи.
Серед найбільш частих симптомів коронавірусної інфекції медик назвала наступні:
- підвищена температура (вище 38 ° C) або озноб;
- кашель;
- труднощі з диханням (задишка, відчуття здавленості в грудях);
- слабкість, занепад сил;
- м’язовий біль або біль у тілі;
- головний біль;
- біль в горлі;
- закладеність носа, нежить;
- головний біль;
- нудота, блювання;
- діарея.
За словами терапевта, симптоми коронавірусної інфекції проявляються через 2-14 днів після зараження вірусом і можуть триматися до трьох тижнів.
У багатьох людей коронавірусна інфекція може протікати безсимптомно.
Як лікувати коронавірус в домашніх умовах
– Перш за все, людині з інфекцією слід максимально ізолюватися від оточуючих і дотримуватися всіх правил лікування простудних захворювань, – зазначає Людмила Сердюк.
За її словами, якщо температура піднялася вище 38,5 °C, слід прийняти те жарознижуюче, яке ви зазвичай використовуєте в подібних ситуаціях.
Слід також знати, що лікарські препарати від застуди, які можна придбати в аптеці без рецепта, як правило, малоефективні проти коронавірусу. Хіба що ненадовго знімуть симптоматику.
– Ще раз нагадаю про те, що при вірусній інфекції не можна приймати антибіотики — вони абсолютно непотрібні в нашому випадку, – акцентувала лікар.
За її словами, найкращим режимом для хворого з коронавірусною інфекцією буде повний спокій, сон, рясне тепле пиття і, звичайно ж, бадьорість духу і позитивний настрій на швидке одужання.
Якщо стан протягом 7-10 днів не поліпшується, обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря, наполягає терапевт.