Про симптоми коронавірусної інфекції, яка з приходом осені знову набирає обертів, та про способи її лікування в домашніх умовах Факти ICTV розпитали лікаря-терапевта загальної практики Людмилу Сердюк.

– Зрозуміло, в ідеалі при появі ознак респіраторного захворювання слід звернутися за кваліфікованою медичною допомогою, щоб лікар призначив лікування, виходячи з індивідуальних особливостей організму пацієнта, – зазначила Людмила Сердюк.

За її словами, Covid-19 досить небезпечна інфекція, здатна вражати легені і дихальні шляхи.

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Серед найбільш частих симптомів коронавірусної інфекції медик назвала наступні:

підвищена температура (вище 38 ° C) або озноб;

кашель;

труднощі з диханням (задишка, відчуття здавленості в грудях);

слабкість, занепад сил;

м’язовий біль або біль у тілі;

головний біль;

біль в горлі;

закладеність носа, нежить;

головний біль;

нудота, блювання;

діарея.

За словами терапевта, симптоми коронавірусної інфекції проявляються через 2-14 днів після зараження вірусом і можуть триматися до трьох тижнів.

У багатьох людей коронавірусна інфекція може протікати безсимптомно.

Як лікувати коронавірус в домашніх умовах

– Перш за все, людині з інфекцією слід максимально ізолюватися від оточуючих і дотримуватися всіх правил лікування простудних захворювань, – зазначає Людмила Сердюк.

За її словами, якщо температура піднялася вище 38,5 °C, слід прийняти те жарознижуюче, яке ви зазвичай використовуєте в подібних ситуаціях.

Слід також знати, що лікарські препарати від застуди, які можна придбати в аптеці без рецепта, як правило, малоефективні проти коронавірусу. Хіба що ненадовго знімуть симптоматику.

– Ще раз нагадаю про те, що при вірусній інфекції не можна приймати антибіотики — вони абсолютно непотрібні в нашому випадку, – акцентувала лікар.

За її словами, найкращим режимом для хворого з коронавірусною інфекцією буде повний спокій, сон, рясне тепле пиття і, звичайно ж, бадьорість духу і позитивний настрій на швидке одужання.

Якщо стан протягом 7-10 днів не поліпшується, обов’язково зверніться до свого сімейного лікаря, наполягає терапевт.