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Симптомы Омикрона – как его отличить от Дельты и чем он опасен

18 января 2022, 10:43
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

Штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по миру и провоцировать локальные вспышки заболеваемости.

В Министерстве здравоохранения назвали признаки заражения вариантом.

Частые симптомы:

  • насморк (73%);
  • головные боли (67,5%);
  • усталость (63,5);
  • чихание (60%);
  • боли в горле (59,6%).
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По информации профильного ведомства, на первый взгляд заболевание Омикроном похоже на обычную простуду, но это не так.

Инфицирование может привести к сложным последствиям для здоровья, госпитализации и даже смерти.

Также Омикрон очень похож на Дельту. Однако во время заражения последним вариантом могут быть еще кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Граждан призывают пройти вакцинацию от коронавируса. Она уменьшит риск инфицирования, госпитализации и смерти при заражении.

В случае появления симптомов следует срочно обращаться к врачу, который направит на тестирование и поможет назначить адекватное и эффективное лечение.

Источник
Минздрав
Теги
МОЗ Украины , Омикрон , Штамм Омикрон
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