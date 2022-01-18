Штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по миру и провоцировать локальные вспышки заболеваемости.

В Министерстве здравоохранения назвали признаки заражения вариантом.

Частые симптомы:

насморк (73%);

головные боли (67,5%);

усталость (63,5);

чихание (60%);

боли в горле (59,6%).

По информации профильного ведомства, на первый взгляд заболевание Омикроном похоже на обычную простуду, но это не так.

Инфицирование может привести к сложным последствиям для здоровья, госпитализации и даже смерти.

Также Омикрон очень похож на Дельту. Однако во время заражения последним вариантом могут быть еще кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

Граждан призывают пройти вакцинацию от коронавируса. Она уменьшит риск инфицирования, госпитализации и смерти при заражении.

В случае появления симптомов следует срочно обращаться к врачу, который направит на тестирование и поможет назначить адекватное и эффективное лечение.