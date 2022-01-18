Штамм коронавируса Омикрон продолжает распространяться по миру и провоцировать локальные вспышки заболеваемости.
В Министерстве здравоохранения назвали признаки заражения вариантом.
Частые симптомы:
- насморк (73%);
- головные боли (67,5%);
- усталость (63,5);
- чихание (60%);
- боли в горле (59,6%).
По информации профильного ведомства, на первый взгляд заболевание Омикроном похоже на обычную простуду, но это не так.
Инфицирование может привести к сложным последствиям для здоровья, госпитализации и даже смерти.
Также Омикрон очень похож на Дельту. Однако во время заражения последним вариантом могут быть еще кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).
Граждан призывают пройти вакцинацию от коронавируса. Она уменьшит риск инфицирования, госпитализации и смерти при заражении.
В случае появления симптомов следует срочно обращаться к врачу, который направит на тестирование и поможет назначить адекватное и эффективное лечение.