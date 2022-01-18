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Симптоми Омікрона – як його відрізнити від Дельти та чим він небезпечний

18 Січня 2022, 10:43
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Depositphotos

Штам коронавірусу Омікрон продовжує ширитися світом та провокувати локальні спалахи захворюваності.

У Міністерстві охорони здоров’я назвали ознаки зараження варіантом.

Часті симптоми:

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втома (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).
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За інформацією профільного відомства, на перший погляд захворювання на Омікрон схоже на звичайну застуду, проте це не так.

Інфікування може призвести до складних наслідків для здоров’я, госпіталізації та навіть смерті.

Також Омікрон дуже схожий на Дельту. Проте під час зараження останнім варіантом можуть ще бути кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%).

Громадян закликають пройти вакцинацію від коронавірусу. Вона зменшить ризик інфікування, госпіталізації та смерті у разі зараження.

У разі появи симптомів треба терміново звертатися до лікаря, який направить на тестування та допоможе призначити адекватне й ефективне лікування.

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України , Омікрон , Штам Омікрон
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