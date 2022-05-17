Синдром хронической усталости (СХУ) — это патологическое состояние, которое проявляется в виде хронической усталости с возможным болевыми синдромами и длится не менее шести месяцев.

Симптомы могут ухудшаться во время физической или умственной деятельности. Синдром возникает внезапно и может длиться годами. Есть определенные случаи, которые фиксировали начало СХУ после перенесенных инфекционных болезней. Состояние затрагивает чаще женщин, чем мужчин. Средний возраст начала — 40 лет.

Причины возникновения СХУ

Причины синдрома хронической усталости до сих пор окончательно неизвестны. Но есть факторы, которые способствуют развитию СХУ у некоторых людей:

наследственная генетическая предрасположенность (чаще встречается в некоторых семьях);

истощение и умственное напряжение;

травматическое событие (например, тяжелая потеря, развод или увольнение);

неправильное питание.

Нет ни одного теста, чтобы доподлинно диагностировать это состояние. Для этого стоит обратиться к врачу.

Основные симптомы:

чувствительность к свету;

головная боль;

утомляемость и слабость;

боль в мышцах и суставах;

тяжесть концентрации;

проблем со сном;

проблемы с памятью;

колебания настроения.

Синдром хронической усталости не лечится. Лечение может только облегчить симптомы. Первым делом следует устранить наиболее разрушительные симптомы, делающие невозможным качественную жизнь человека.

Как облегчить течение СХУ

Стоит восстановить качество и продолжительность сна, добавить в жизнь физическую нагрузку и работу с физическим реабилитологом для снижения болевых ощущений, психотерапию.

В то же время каждому необходимо подобрать индивидуальную схему лечения. Поэтому перед началом приема любых препаратов обращайтесь к врачу.

Источник: Украинские врачи