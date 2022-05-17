Синдром хронічної утоми (СХУ) – це патологічний стан, який проявляється у вигляді хронічної втоми з можливим больовими синдромами та триває не менше шести місяців.

Симптоми можуть погіршуватися під час фізичної чи розумової діяльності. Синдром виникає раптово та може триватиме роками. Є певні випадки, які фіксували початок СХУ після перенесених інфекційних хвороб. Стан торкається частіше жінок, ніж чоловіків. Середній вік початку – 40 років.

Причини виникнення СХУ

Причини синдрому хронічної втоми досі остаточно невідома. Але є чинники, які сприяють розвитку СХУ в деяких людей:

спадкова генетична схильність (частіше трапляється у деяких сім’ях);

виснаження та розумова напруга;

травматична подія (наприклад, важка втрата, розлучення чи звільнення);

неправильне харчування.

Немає жодного тесту, щоб достеменно діагностувати цей стан. Для цього варто звернутися до лікаря.

Основні симптоми:

чутливість до світла;

головний біль;

втомлюваність та слабкість;

біль в м’язах та суглобах;

важкість концентрації;

проблем зі сном;

проблеми з пам’яттю;

коливання настрою.

Синдром хронічної втоми не лікується. Лікування може лише полегшити симптоми. Насамперед слід усунути найбільш руйнівні симптоми, що роблять неможливим якісне життя людини.

Як полегшити перебіг СХУ

Варто відновити якість та тривалість сну, додати у життя фізичне навантаження та роботу з фізичним реабілітологом для зниження больових відчуттів, психотерапію.

Водночас кожному необхідно підібрати індивідуальну схему лікування. Тому перед початком приймання будь-яких препаратів звертайтесь до лікаря.

Джерело: Українські лікарі