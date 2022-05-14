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Психологія

Втома та злість: які ознаки емоційного виснаження

14 Травня 2022, 08:42
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

У кожного з нас іноді може бути поганий настрій, відсутність сил і бажання щось робити. В одних випадках це тимчасовий стан, в інших – сигнали емоційного виснаження.

Про його ознаки розповіла психолог Юлія Желвакова.

Ознаки емоційного виснаження

  1. Ви щосили намагаєтеся встановити особисті межі.
  2. Ви швидко робитесь злим.
  3. У вас немає часу та бажання щось робити.
  4. Почуваєтеся безнадійним.
  5. У вас немає мети та бажання чогось досягти.
  6. Відчуваєте постійну фізичну втому.
  7. Ви почали скаржитися більше, ніж зазвичай.
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Якщо фіксуються кілька симптомів або увесь перелік, не можна залишати це просто так, а спробувати зрозуміти, що призвело до таких проблем – набридлива робота, складні стосунки, війна, розлука з близькими. За можливості потрібно спробувати вирішити цю ситуацію та змінити своє життя.

Якщо самому складно розібратися в собі (що буває дуже часто), рекомендується звернутися за допомогою до психолога.

Теги
Поради психолога, Психологія
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