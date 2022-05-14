У кожного з нас іноді може бути поганий настрій, відсутність сил і бажання щось робити. В одних випадках це тимчасовий стан, в інших – сигнали емоційного виснаження.

Про його ознаки розповіла психолог Юлія Желвакова.

Ознаки емоційного виснаження

Ви щосили намагаєтеся встановити особисті межі. Ви швидко робитесь злим. У вас немає часу та бажання щось робити. Почуваєтеся безнадійним. У вас немає мети та бажання чогось досягти. Відчуваєте постійну фізичну втому. Ви почали скаржитися більше, ніж зазвичай.

Якщо фіксуються кілька симптомів або увесь перелік, не можна залишати це просто так, а спробувати зрозуміти, що призвело до таких проблем – набридлива робота, складні стосунки, війна, розлука з близькими. За можливості потрібно спробувати вирішити цю ситуацію та змінити своє життя.

Якщо самому складно розібратися в собі (що буває дуже часто), рекомендується звернутися за допомогою до психолога.