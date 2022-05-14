У кожного з нас іноді може бути поганий настрій, відсутність сил і бажання щось робити. В одних випадках це тимчасовий стан, в інших – сигнали емоційного виснаження.
Про його ознаки розповіла психолог Юлія Желвакова.
Ознаки емоційного виснаження
- Ви щосили намагаєтеся встановити особисті межі.
- Ви швидко робитесь злим.
- У вас немає часу та бажання щось робити.
- Почуваєтеся безнадійним.
- У вас немає мети та бажання чогось досягти.
- Відчуваєте постійну фізичну втому.
- Ви почали скаржитися більше, ніж зазвичай.
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Якщо фіксуються кілька симптомів або увесь перелік, не можна залишати це просто так, а спробувати зрозуміти, що призвело до таких проблем – набридлива робота, складні стосунки, війна, розлука з близькими. За можливості потрібно спробувати вирішити цю ситуацію та змінити своє життя.
Якщо самому складно розібратися в собі (що буває дуже часто), рекомендується звернутися за допомогою до психолога.