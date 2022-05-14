У каждого из нас время от времени может быть плохое настроение, отсутствие сил и желания что-то делать. В одних случаях это временное состояние, в других — сигналы эмоционального истощения.

О его признаках рассказала психолог Юлия Желвакова.

Признаки эмоционального истощения

Вы изо всех сил пытаетесь установить личные границы. Вы быстро приходите в ярость. У вас нет времени и желания что-либо делать. Чувствуете себя безнадежным. У вас нет цели и желания чего-либо достичь. Чувствуете постоянную физическую усталость. Вы стали жаловаться больше обычного.

Если фиксируются несколько симптомов или же целый набор, нельзя оставлять это просто так, а попытаться понять, что привело к таким проблемам — нелюбимая работа, тяжелые отношения, война, разлука с близкими. По возможности нужно попытаться решить эту ситуацию и изменить свою жизнь.

В случае, если самому сложно разобраться в себе (что бывает очень часто), рекомендуется обратиться за помощью к психологу.