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Психология

Усталость и злость: какие признаки эмоционального истощения

14 мая 2022, 08:42
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
психология
Источник: Depositphotos

У каждого из нас время от времени может быть плохое настроение, отсутствие сил и желания что-то делать. В одних случаях это временное состояние, в других — сигналы эмоционального истощения.

О его признаках рассказала психолог Юлия Желвакова.

Признаки эмоционального истощения

  1. Вы изо всех сил пытаетесь установить личные границы.
  2. Вы быстро приходите в ярость.
  3. У вас нет времени и желания что-либо делать.
  4. Чувствуете себя безнадежным.
  5. У вас нет цели и желания чего-либо достичь.
  6. Чувствуете постоянную физическую усталость.
  7. Вы стали жаловаться больше обычного.
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Если фиксируются несколько симптомов или же целый набор, нельзя оставлять это просто так, а попытаться понять, что привело к таким проблемам — нелюбимая работа, тяжелые отношения, война, разлука с близкими. По возможности нужно попытаться решить эту ситуацию и изменить свою жизнь.

В случае, если самому сложно разобраться в себе (что бывает очень часто), рекомендуется обратиться за помощью к психологу.

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Советы психолога, Психология
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