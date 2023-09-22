Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя объяснили причины появления сухости в глазах и подсказали несколько способов, как с этим бороться.

— Много часов подряд перед экраном ноутбука, кондиционеры, сухой и загрязненный воздух и даже гормональный дисбаланс — причин сухости глаз может быть много. Как и способов с этим бороться, — отмечают специалисты.

По словам экспертов, один из наиболее популярных “народных” методов — приложить к уставшим глазам что-то холодненькое, например, кубики льда, замороженные продукты, охлажденные чайные ложки и тому подобное.

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Однако это не просто не помогает, но и может ухудшить ваше состояние, предупреждают медики. Ведь холод вызывает спазм сосудов. Это точно не будет способствовать выделению слезной жидкости, а именно этого не хватает глазам при таком состоянии.

К тому же переохлаждение может привести к закупорке слезных каналов. Таким образом сухость только будет усиливаться.

Для начала надо выяснить, связана ли сухость глаз с другими угрожающими для твоего организма состояниями. Для этого обратись к семейному врачу или врачу и к офтальмологу.

Что делать при сухости глаз:

пейте много жидкости;

если вы носите линзы, четко соблюдайте правила пользования ими;

офтальмолог может рекомендовать увлажняющие капли;

защищайте глаза от пыли, солнца и других внешних факторов;

сбалансировано питайтесь, добавьте в рацион продукты, богатые Омега-3 жирными кислотами;

если работаете за компьютером, делайте упражнения 20 на 20 — каждые 20 минут смотрите вдаль по крайней мере в течение 20 секунд;

старайтесь больше моргать глазами — это будет способствовать нормальному распределению слезной жидкости.

Источник: Береги себя