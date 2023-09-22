Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе пояснили причини появи сухості в очах і підказали кілька способів, як із цим боротися.

– Багато годин поспіль перед екраном ноутбука, кондиціонери, сухе та забруднене повітря і навіть гормональний дисбаланс – причин сухості очей може бути багато. Як і способів із цим боротися, – зазначають фахівці.

За словами експертів, один із найбільш популярних “народних” методів – прикласти до втомлених очей щось холодненьке, наприклад, кубики льоду, заморожені продукти, охолоджені чайні ложки тощо.

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Однак це не просто не допомагає, а й може погіршити ваш стан, попереджають медики. Адже холод викликає спазм судин. Це точно не сприятиме виділенню слізної рідини, а саме цього не вистачає очам за такого стану.

До того ж переохолодження може призвести до закупорки слізних каналів. Таким чином сухість тільки посилюватиметься.

Для початку треба з’ясувати, чи пов’язана сухість очей з іншими загрозливими для твого організму станами. Для цього звернися до сімейного лікаря або лікаря і до офтальмолога.

Що робити за сухості очей:

пийте багато рідини;

якщо ви носите лінзи, чітко дотримуйтесь правил користування ними;

офтальмолог може рекомендувати зволожувальні краплі;

захищайте очі від пилу, сонця та інших зовнішніх чинників;

збалансовано харчуйтеся, додайте в раціон продукти, багаті на Омега-3 жирні кислоти;

якщо працюєте за комп’ютером, робіть вправи 20 на 20 – кожні 20 хвилин дивіться вдалину принаймні впродовж 20 секунд;

намагайтеся більше моргати очима – це сприятиме нормальному розподілу слізної рідини.

Джерело: Бережи себе