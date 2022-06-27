Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

То, с чего начинается утро: можно ли пить кофе беременным

27 июня 2022, 16:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
вагітність
Источник: Depositphotos

Можно ли беременным пить кофе. Нужно ли отказываться от выработанной годами привычки, если женщина готовится стать мамой.

На эти вопросы Факты ICTV попросили ответить нашего эксперта, врача общей практики Людмилу Сердюк.

— Все зависит от состояния каждой конкретной женщины. От кофе лучше отказаться, если есть склонность к повышенному давлению, ранний токсикоз, проблемы с пищеварением, — отмечает медик.

Читайте также:
перша допомогаКак оказать доврачебную помощь при рвоте — советы

Сейчас смотрят

По ее словам, на период беременности стоит воздержаться от кофе летом, особенно в жаркую погоду, во избежание обезвоживания организма.

В целом, по словам Людмилы Сердюк, если беременность протекает без осложнений, то женщина вполне может позволить себе в день до 200 мл ароматного напитка. Причем, желательно с молоком, по типу латте. Так будет больше пользы и для мамы, и для ее будущего малыша.

При этом Людмила Сердюк особо подчеркивает и настаивает: в каждом конкретном случае следует консультироваться с врачом, который ведет беременность и знает все нюнасы состояния здоровья своей пациентки.

Теги
вагітність Кофе поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь