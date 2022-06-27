Можно ли беременным пить кофе. Нужно ли отказываться от выработанной годами привычки, если женщина готовится стать мамой.

На эти вопросы Факты ICTV попросили ответить нашего эксперта, врача общей практики Людмилу Сердюк.

— Все зависит от состояния каждой конкретной женщины. От кофе лучше отказаться, если есть склонность к повышенному давлению, ранний токсикоз, проблемы с пищеварением, — отмечает медик.

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По ее словам, на период беременности стоит воздержаться от кофе летом, особенно в жаркую погоду, во избежание обезвоживания организма.

В целом, по словам Людмилы Сердюк, если беременность протекает без осложнений, то женщина вполне может позволить себе в день до 200 мл ароматного напитка. Причем, желательно с молоком, по типу латте. Так будет больше пользы и для мамы, и для ее будущего малыша.

При этом Людмила Сердюк особо подчеркивает и настаивает: в каждом конкретном случае следует консультироваться с врачом, который ведет беременность и знает все нюнасы состояния здоровья своей пациентки.