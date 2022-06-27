Чи можна вагітним пити каву. Чи потрібно відмовлятися від виробленої роками звички, якщо жінка готується стати мамою.

На ці запитання Факти ICTV попросили відповісти нашого експерта, лікаря загальної практики Людмилу Сердюк.

– Все залежить від стану кожної конкретної жінки. Від кави краще відмовитися, якщо є схильність до підвищеного тиску, ранній токсикоз, проблеми з травленням, – зазначає медик.

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За її словами, на період вагітності варто утриматися від кави влітку, особливо в жарку погоду, щоб уникнути зневоднення організму.

В цілому, за словами Людмили Сердюк, якщо вагітність протікає без ускладнень, то жінка цілком може дозволити собі в день до 200 мл ароматного напою. Причому, бажано з молоком, по типу латте. Так буде більше користі і для мами, і для її майбутнього малюка.

При цьому Людмила Сердюк особливо підкреслює і наполягає: в кожному конкретному випадку слід консультуватися з лікарем, який веде вагітність і знає всі нюнаси стану здоров’я своєї пацієнтки.