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Те, з чого починається ранок: чи можна пити каву вагітним

27 Червня 2022, 16:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
вагітність
Джерело: Depositphotos

Чи можна вагітним пити каву. Чи потрібно відмовлятися від виробленої роками звички, якщо жінка готується стати мамою.

На ці запитання Факти ICTV попросили відповісти нашого експерта, лікаря загальної практики Людмилу Сердюк.

– Все залежить від стану кожної конкретної жінки. Від кави краще відмовитися, якщо є схильність до підвищеного тиску, ранній токсикоз, проблеми з травленням, – зазначає медик.

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За її словами, на період вагітності варто утриматися від кави влітку, особливо в жарку погоду, щоб уникнути зневоднення організму.

В цілому, за словами Людмили Сердюк, якщо вагітність протікає без ускладнень, то жінка цілком може дозволити собі в день до 200 мл ароматного напою. Причому, бажано з молоком, по типу латте. Так буде більше користі і для мами, і для її майбутнього малюка.

При цьому Людмила Сердюк особливо підкреслює і наполягає: в кожному конкретному випадку слід консультуватися з лікарем, який веде вагітність і знає всі нюнаси стану здоров’я своєї пацієнтки.

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вагітність Кава поради лікаря
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