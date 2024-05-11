Багато хто купує лате в кав’ярнях і не знає, що цей напій можна легко і просто зробити вдома.

Отже, ми поділимося покроковим рецептом, як зробити лате в домашніх умовах, які пропорції для лате необхідні та усе, що вам треба знати про збивання молока для цього чудового напою.

Наразі лате – це не просто напій, він є справжнім ритуалом для багатьох любителів кавових напоїв. Завдяки його збалансованому смаку він став популярним в усьому світі.

У різних країнах смак лате може відрізнятися. Наприклад, у Сполучених Штатах лате зазвичай готується з однією порцією еспресо і більшою кількістю гарячого молока, а в Італії його можуть приготувати з двома порціями еспресо та значно меншою кількістю молока.

Як зробити лате в домашніх умовах

Цей італійський класичний напій є збалансованим поєднанням еспресо та гарячого молока, що створює смачну альтернативу звичайній чорній каві.

Інгредієнти на 1 порцію:

еспресо – 50-60 мл

молоко – 150-170 мл

цукор або цукрозамінник – до смаку

кориця, тертий шоколад, мускатний горіх, кардамон чи мелений імбир для посипання напою – до смаку

Як правильно робити лате: рецепт покроково

Молоко вливаємо в емальовану невелику каструльку та розігріваємо, але не доводимо до кипіння. Ідеальна температура для приготування лате – 70°C. Розігрівання підвищить щільність молока і воно буде гарно збиватися. Як збити молоко для лате? Зручніше спінити (збити) молоко капучинатором. Якщо у вас його немає, використайте міксер або блендер. У крайньому разі підійде й вінчик для збивання. Час збивання капучинатором, міксером, блендером – від 3 до 5 хвилин. Віничком збивати доведеться близько 10-12 хвилин. Тепер час приготувати каву. Для еспресо використайте звичайну турку для приготування на газу чи гейзерну. Заваріть каву звичним для вас способом і перелийте для напою близько 50-60 мл еспресо. У теплу суху склянку вливаємо більшість збитого молока. Потім тонкою цівкою вливаємо каву. Тепер виливаємо (викладаємо) у склянку молоко з піною, що залишилося. Посипаємо напій корицею чи іншими прянощами та смакуємо.

Цікаво дізнатися. Слово “latte” в італійській мові означає “молоко”. Однак в Італії, коли люди замовляють “лате”, вони отримують склянку гарячого молока, а не каву. Термін “латте” почав використовуватися в США у другій половині ХХ століття, коли американці почали додавати каву до гарячого молока.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.