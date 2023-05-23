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Їжа

Кава по-турецьки: рецепт запашного напою

23 Травня 2023, 15:21
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Кава по-турецьки
Джерело: Depositphotos

Кава по-турецьки – спеціальний метод приготування нефільтрованої кави. Смажені, а потім дрібно мелені кавові зерна заварюють у джезві (турці), як правило з цукром, та подають у маленькій філіжанці.

Аби ви в домашніх умовах насолоджувались смачним та ароматним напоєм, Факти ICTV підготували покрокову інструкцію приготування кави по-турецьки.

Кава по-турецьки: як приготувати смачний напій

Для однієї філіжанки кави, вам знадобиться:

  • мелена кава – 3 ч.л;
  • цукор – 1 ч.л;
  • вода – 150-190 мл.

Варто наголосити, що кава по-турецьки – це спосіб приготування, а не вид кави.

Як варити каву по-турецьки:

  1. У турку засипте каву та цукор. Ретельно перемішайте інгредієнти.
  2. Влийте холодну воду.
  3. Поставити турку на середній вогонь.
  4. Через кілька хвилин почне підійматися пінка.
  5. Коли пінка почне витікати з турки, а кава закипить – зніміть напій з вогню та почекайте, поки пінка спаде.
  6. Поверніть каву на вогонь та почекайте, поки пінка знову підніметься. Знову приберіть турку.
  7. Повторіть такі дії два-три рази та вимкніть вогонь.
  8. Перелийте каву у чашку та додайте небагато холодної води.

Через кілька хвилин після приготування напою можете додати корицю, молоко, вершки чи інші улюблені спеції до кави та насолоджуватися. Смачного!

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