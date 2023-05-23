Кава по-турецьки – спеціальний метод приготування нефільтрованої кави. Смажені, а потім дрібно мелені кавові зерна заварюють у джезві (турці), як правило з цукром, та подають у маленькій філіжанці.
Аби ви в домашніх умовах насолоджувались смачним та ароматним напоєм, Факти ICTV підготували покрокову інструкцію приготування кави по-турецьки.
Кава по-турецьки: як приготувати смачний напій
Для однієї філіжанки кави, вам знадобиться:
- мелена кава – 3 ч.л;
- цукор – 1 ч.л;
- вода – 150-190 мл.
Варто наголосити, що кава по-турецьки – це спосіб приготування, а не вид кави.
Як варити каву по-турецьки:
- У турку засипте каву та цукор. Ретельно перемішайте інгредієнти.
- Влийте холодну воду.
- Поставити турку на середній вогонь.
- Через кілька хвилин почне підійматися пінка.
- Коли пінка почне витікати з турки, а кава закипить – зніміть напій з вогню та почекайте, поки пінка спаде.
- Поверніть каву на вогонь та почекайте, поки пінка знову підніметься. Знову приберіть турку.
- Повторіть такі дії два-три рази та вимкніть вогонь.
- Перелийте каву у чашку та додайте небагато холодної води.
Через кілька хвилин після приготування напою можете додати корицю, молоко, вершки чи інші улюблені спеції до кави та насолоджуватися. Смачного!
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