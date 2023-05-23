Кава по-турецьки – спеціальний метод приготування нефільтрованої кави. Смажені, а потім дрібно мелені кавові зерна заварюють у джезві (турці), як правило з цукром, та подають у маленькій філіжанці.

Аби ви в домашніх умовах насолоджувались смачним та ароматним напоєм, Факти ICTV підготували покрокову інструкцію приготування кави по-турецьки.

Кава по-турецьки: як приготувати смачний напій

Для однієї філіжанки кави, вам знадобиться:

мелена кава – 3 ч.л;

цукор – 1 ч.л;

вода – 150-190 мл.

Варто наголосити, що кава по-турецьки – це спосіб приготування, а не вид кави.

Як варити каву по-турецьки:

У турку засипте каву та цукор. Ретельно перемішайте інгредієнти. Влийте холодну воду. Поставити турку на середній вогонь. Через кілька хвилин почне підійматися пінка. Коли пінка почне витікати з турки, а кава закипить – зніміть напій з вогню та почекайте, поки пінка спаде. Поверніть каву на вогонь та почекайте, поки пінка знову підніметься. Знову приберіть турку. Повторіть такі дії два-три рази та вимкніть вогонь. Перелийте каву у чашку та додайте небагато холодної води.

Через кілька хвилин після приготування напою можете додати корицю, молоко, вершки чи інші улюблені спеції до кави та насолоджуватися. Смачного!