Кофе по-турецки — специальный метод приготовления нефильтрованного кофе. Жареные, а затем мелко молотые кофейные зерна заваривают в джезве (турке), как правило, с сахаром, и подают в маленькой чашечке.
Чтобы вы в домашних условиях наслаждались вкусным и ароматным напитком, Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию приготовления кофе по-турецки.
Кофе по-турецки: как приготовить вкусный напиток
Для одной чашечки кофе, вам понадобится:
- молотый кофе — 3 ч. л;
- сахар — 1 ч. л;
- вода — 150-190 мл.
Стоит отметить, что кофе по-турецки — это способ приготовления, а не вид кофе.
Как варить кофе по-турецки:
- В турку засыпьте кофе и сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты.
- Влейте холодную воду.
- Поставить турку на средний огонь.
- Через несколько минут начнет подниматься пенка.
- Когда пенка начнет вытекать из турки, а кофе закипит — снимите напиток с огня и подождите, пока пенка спадет.
- Верните кофе на огонь и подождите, пока пенка снова поднимется. Снова уберите турку.
- Повторите эти шаги два или три раза и выключите огонь.
- Перелейте кофе в чашку и добавьте немного холодной воды.
Через несколько минут после приготовления напитка можете добавить корицу, молоко, сливки или другие любимые специи к кофе и наслаждаться. Приятного аппетита!
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