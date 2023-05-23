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Еда

Кофе по-турецки: рецепт ароматного напитка

23 мая 2023, 15:21
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Кава по-турецьки
Источник: Depositphotos

Кофе по-турецки — специальный метод приготовления нефильтрованного кофе. Жареные, а затем мелко молотые кофейные зерна заваривают в джезве (турке), как правило, с сахаром, и подают в маленькой чашечке.

Чтобы вы в домашних условиях наслаждались вкусным и ароматным напитком, Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию приготовления кофе по-турецки.

Кофе по-турецки: как приготовить вкусный напиток

Для одной чашечки кофе, вам понадобится:

  • молотый кофе — 3 ч. л;
  • сахар — 1 ч. л;
  • вода — 150-190 мл.

Стоит отметить, что кофе по-турецки — это способ приготовления, а не вид кофе.

Как варить кофе по-турецки:

  1. В турку засыпьте кофе и сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты.
  2. Влейте холодную воду.
  3. Поставить турку на средний огонь.
  4. Через несколько минут начнет подниматься пенка.
  5. Когда пенка начнет вытекать из турки, а кофе закипит — снимите напиток с огня и подождите, пока пенка спадет.
  6. Верните кофе на огонь и подождите, пока пенка снова поднимется. Снова уберите турку.
  7. Повторите эти шаги два или три раза и выключите огонь.
  8. Перелейте кофе в чашку и добавьте немного холодной воды.

Через несколько минут после приготовления напитка можете добавить корицу, молоко, сливки или другие любимые специи к кофе и наслаждаться. Приятного аппетита!

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