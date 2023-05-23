Кофе по-турецки — специальный метод приготовления нефильтрованного кофе. Жареные, а затем мелко молотые кофейные зерна заваривают в джезве (турке), как правило, с сахаром, и подают в маленькой чашечке.

Чтобы вы в домашних условиях наслаждались вкусным и ароматным напитком, Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию приготовления кофе по-турецки.

Кофе по-турецки: как приготовить вкусный напиток

Для одной чашечки кофе, вам понадобится:

молотый кофе — 3 ч. л;

сахар — 1 ч. л;

вода — 150-190 мл.

Стоит отметить, что кофе по-турецки — это способ приготовления, а не вид кофе.

Как варить кофе по-турецки:

В турку засыпьте кофе и сахар. Тщательно перемешайте ингредиенты. Влейте холодную воду. Поставить турку на средний огонь. Через несколько минут начнет подниматься пенка. Когда пенка начнет вытекать из турки, а кофе закипит — снимите напиток с огня и подождите, пока пенка спадет. Верните кофе на огонь и подождите, пока пенка снова поднимется. Снова уберите турку. Повторите эти шаги два или три раза и выключите огонь. Перелейте кофе в чашку и добавьте немного холодной воды.

Через несколько минут после приготовления напитка можете добавить корицу, молоко, сливки или другие любимые специи к кофе и наслаждаться. Приятного аппетита!