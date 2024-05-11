Многие покупают латте в кофейнях и не знают, что этот напиток можно легко и просто сделать дома.

Итак, мы поделимся пошаговым рецептом, как сделать латте в домашних условиях, какие пропорции для латте необходимы и все, что вам нужно знать о взбивании молока для этого замечательного напитка.

Сейчас латте – это не просто напиток, он является настоящим ритуалом для многих любителей кофейных напитков. Благодаря его сбалансированному вкусу он стал популярным во всем мире.

В разных странах вкус латте может отличаться. Например, в Соединенных Штатах латте обычно готовится с одной порцией эспрессо и большим количеством горячего молока, а в Италии его могут приготовить с двумя порциями эспрессо и значительно меньшим количеством молока.

Как сделать латте в домашних условиях

Этот итальянский классический напиток является сбалансированным сочетанием эспрессо и горячего молока, что создает вкусную альтернативу обычному черному кофе.

Ингредиенты на 1 порцию:

эспрессо – 50-60 мл

молоко – 150-170 мл

сахар или сахарозаменитель – по вкусу

корица, тертый шоколад, мускатный орех, кардамон или молотый имбирь для посыпки напитка – по вкусу

Как правильно делать латте: рецепт пошагово

Молоко вливаем в эмалированную небольшую кастрюльку и разогреваем, но не доводим до кипения. Идеальная температура для приготовления латте – 70 °C. Разогрев повысит плотность молока и оно будет хорошо взбиваться. Как взбить молоко для латте? Удобнее вспенить (взбить) молоко капучинатором. Если у вас его нет – используйте миксер или блендер. В крайнем случае подойдет и венчик для взбивания. Время взбивания капучинатором, миксером, блендером – от 3 до 5 минут. Венчиком взбивать придется около 10-12 минут. Теперь время приготовить кофе. Для эспрессо используйте обычную турку для приготовления на газу или гейзерную. Заварите кофе привычным для вас способом и перелейте для напитка около 50-60 мл эспрессо. В теплый сухой стакан вливаем большую часть взбитого молока. Затем тонкой струйкой вливаем кофе. Теперь выливаем (выкладываем) в стакан оставшееся молоко с пеной. Посыпаем напиток корицей или другими пряностями и смакуем.

Интересно узнать. Слово “latte” в итальянском языке означает “молоко”. Однако в Италии, когда люди заказывают “латте”, они получают стакан горячего молока, а не кофе. Термин “латте” стал использоваться в США во второй половине ХХ века, когда американцы начали добавлять кофе к горячему молоку.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.