Сердечный кашель может быть симптомом патологий, которые связаны с сердечно-сосудистой системой.

Сейчас заболевания сердца — это одна из главных причин смерти украинцев. Согласно статистике Министерства здравоохранения, смертность от сердечно-сосудистых болезней за последние 29 лет выросла почти на 8%.

Врач-кардиолог Кира Писаревская рассказала Фактам ICTV о том, что такое сердечный кашель, признаком каких болезней может быть и как его лечить.

Что такое сердечный кашель

Сердечный кашель — это кашель, который возникает из-за застоя крови в легких (малом круге кровообращения).

— Сердце — это насос. Его главная задача — перекачивать кровь из одного круга кровообращения в другой. Если сердечная мышца становится слабой и сердце не может эффективно сокращаться, то происходит застой крови и она накапливается или в легких (малый круг кровообращения), или в ногах (большой круг), — отметила специалист.

Причины возникновения

Сердечный кашель возникает из-за сердечной недостаточности — слабости сердечной мышцы.

А вот причин развития такого состояния очень много:

нелеченная гипертоническая болезнь;

перенесенный инфаркт миокарда;

ишемическая болезнь сердца;

порок клапанов сердца;

аритмии (в том числе — фибрилляция предсердий);

кардиомиопатия.

Также важным признаком сердечного кашля является то, что он появляется, когда человек находится в горизонтальном положении (лежа), а также во время физической нагрузки.

— Когда человек стоит или сидит, кровь частично депонируется (собирается) в ногах. К сердцу возвращается меньший объем крови, и ему легче работать, — пояснила кардиолог.

Когда же человек стоит, подымает ноги, то вся кровь сразу возвращается к сердцу. Здоровое сердце легко перекачивает кровь и перераспределяет ее.

Но когда сердце слабое, то легкие и сердце практически “захлебываются” от такого количества крови. Это состояние проявляется кашлем и одышкой.

— Пациенты рассказывают, что им гораздо легче спать на высоких подушках или вообще сидя. Если удается лечь, то через некоторое время появляется кашель, который душит и не дает спать, — говорит Писаревская.

Чем опасен сердечный кашель

Появление сердечного кашля свидетельствует о сердечной недостаточности и прогрессировании заболевания сердца, которое может угрожать жизни.

Как не спутать сердечный кашель

Сердечный кашель возникает в определенных условиях — во время физической нагрузки, в положении лежа. Кроме кашля, у пациента есть и другие симптомы, указывающие на заболевания сердца — одышка, боль в области сердца, отеки ног.

Аллергический кашель появляется после воздействия определенного аллергена и сопровождается другими симптомами аллергии — слезотечение, насморк, чихание. А на фоне специфического лечения кашель сразу уменьшается.

Инфекционный кашель также даст о себе знать в сочетании с другими симптомами инфекционной болезни (головная боль, повышение температуры, озноб, тошнота, диарея и прочее).

Когда стоит обратиться к врачу

По словам Писаревской, к врачу стоит обратиться при возникновении любого кашля. Особенно, если он имеет длительный характер.

На основе анамнеза заболевания, жалоб пациента и сопутствующих состояний, врач сможет определить причину, необходимый план обследования и лечения.

Диагностика

Чтобы установить причину сердечного кашля, врач рекомендует проверить сердце и легкие. Для этого нужно сделать:

ЭКГ;

эхокардиографию (ультразвуковое исследование сердца);

рентгенограмму органов грудной полости;

анализ крови на сердечную недостаточность — NTproBNP (мозговой натрийуретический пептид).

Однако в первую очередь стоит обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Лечение сердечного кашля

Во время обследования специалист определит, с чем связан кашель и назначит соответствующее лечение.

Если же этот симптом связан с основным заболеванием, которое привело к застою крови, то кардиолог советует:

изменить образ жизни;

медикаментозную терапию;

оперативное лечение (при необходимости);

мочегонную терапию (как основу лечения сердечной недостаточности).

Что запрещено делать во время сердечного кашля

— Опасно самолечение и отказ от любого лечения вообще. Важно помнить, что вовремя начатое лечение останавливает болезнь и может полностью избавить от сердечного кашля, — рассказала врач.

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Профилактика сердечного кашля

Чтобы предотвратить возникновение заболеваний сердца или же вовремя их выявить, следует помнить о профилактических медицинских осмотрах. Если у человека нет жалоб, то рекомендовано ходить к кардиологу раз в два года.

А если симптомы болезней сердца все же появились, то стоит не доводить состояние здоровья до критического. Можно пройти оптимальную терапию, которая улучшит качество жизни человека.

Кроме того, чтобы сердце было здоровым, лучше не употреблять вредную пищу, заниматься физкультурой, спортом, иметь правильный режим сна и давать возможность организму отдыхать.