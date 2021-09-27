Серцевий кашель може бути симптомом патологій, які пов’язані з серцево-судинною системою.

Нині захворювання серця – це одна з головних причин смерті українців. Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я, смертність від серцево-судинних хвороб за останні 29 років зросла майже на 8%.

Лікар-кардіолог Кіра Писаревська розповіла Фактам ICTV про те, що таке серцевий кашель, ознакою яких хвороб може бути та як його лікувати.

Що таке серцевий кашель

Серцевий кашель – це кашель, який виникає через застій крові у легенях (малому колі кровообігу).

– Серце – це насос. Його головне завдання – перекачувати кров з одного кола кровообігу в інше. Якщо серцевий м’яз стає слабким й серце не може ефективно скорочуватися, то відбувається застій крові, і вона накопичується або в легенях (мале коло кровообігу), або у ногах (велике коло), – зазначила лікар.

Причини виникнення

Серцевий кашель виникає через серцеву недостатність – слабкість серцевого м’яза.

А от причин розвитку такого стану дуже багато:

нелікована гіпертонічна хвороба;

перенесений інфаркт міокарда;

ішемічна хвороба серця;

вада клапанів серця;

аритмії (зокрема фібриляція передсердь);

кардіоміопатія.

Також важливою ознакою серцевого кашлю є те, що він з’являється, коли людина перебуває у горизонтальному положенні (лежить), а також під час фізичного навантаження.

– Коли людина стоїть або сидить, кров частково депонується (збирається) у ногах. До серця повертається менший об’єм крові, а серцю легше працювати, – пояснила кардіолог.

Коли ж людина стоїть, підіймає ноги, то вся кров одразу повертається до серця. Здорове серце легко перекачує кров та перерозподіляє її.

Але коли серце слабке, то легені й серце практично “захлинаються” від такої кількості крові. Цей стан проявляється кашлем та задишкою.

– Пацієнти розповідають, що їм набагато легше спати на високих подушках або взагалі сидячи. Якщо вдається лягти, то через деякий час з’являється кашель, який душить і не дає спати, – каже Писаревська.

Чим небезпечний серцевий кашель

Поява серцевого кашлю свідчить про серцеву недостатність та прогресування захворювання серця, що може загрожувати життю.

Як не сплутати серцевий кашель

Серцевий кашель виникає в певних умовах – під час фізичного навантаження, в положенні лежачи. Окрім кашлю, у пацієнта є й інші симптоми, що свідчать про захворювання серця – задишка, біль у зоні серця, набряки ніг.

Алергічний кашель з’являється після впливу певного алергену й супроводжується іншими симптомами алергії – сльозотеча, нежить, чхання. А на тлі специфічного лікування кашель одразу зменшується.

Інфекційний кашель також дасть про себе знати у поєднанні з іншими симптомами інфекційної хвороби (головний біль, підвищення температури, озноб, нудота, діарея та інше).

Коли варто звернутися до лікаря

За словами Писаревської, до лікаря варто звернутися під час виникнення будь-якого кашлю. Особливо, якщо він має тривалий характер.

На основі анамнезу захворювання, скарг пацієнта та супутніх станів лікар зможе визначити причину, необхідний план обстеження та лікування.

Діагностика

Щоб встановити причину серцевого кашлю, лікар рекомендує перевірити серце та легені. Для цього потрібно зробити:

ЕКГ;

ехокардіографію (ультразвукове дослідження серця);

рентгенограму органів грудної порожнини;

аналіз крові на серцеву недостатність – NTproBNP (мозковий натрійуретичний пептид).

Проте насамперед варто звернутися до лікаря та в жодному разі не займатися самолікуванням.

Лікування серцевого кашлю

Під час обстеження спеціаліст визначить, з чим пов’язаний кашель, та призначить відповідне лікування.

Якщо ж цей симптом пов’язаний з основним захворюванням, яке призвело до застою крові, то кардіолог радить:

змінити спосіб життя;

медикаментозну терапію;

оперативне лікування (за необхідності);

сечогінну терапію (як основу лікування серцевої недостатності).

Що заборонено робити під час серцевого кашлю

– Небезпечне самолікування та відмова від будь-якого лікування взагалі. Важливо пам’ятати, що вчасно почате лікування зупиняє хворобу та може повністю позбавити серцевого кашлю, – розповіла лікар.

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Профілактика серцевого кашлю

Щоб запобігти виникненню захворювань серця або ж вчасно його виявити, варто пам’ятати про профілактичні медичні огляди. Якщо у людини немає скарг, то рекомендовано ходити до кардіолога раз на два роки.

А якщо все ж симптоми хвороб серця з’явилися, то варто не доводити стан здоров’я до критичного. Можна пройти оптимальну терапію, яка покращить якість життя людини.

Крім того, щоб серце було здоровим, краще не вживати шкідливу їжу, займатися фізкультурою, спортом, мати правильний режим сну та давати можливість організму відпочивати.