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В ЦОЗ рассказали об основных симптомах рака желудка и как не допустить болезнь

7 февраля 2023, 11:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины еще раз напомнили об основных симптомах рака желудка, об факторах риска и о том, как предупредить развитие тяжелой патологии.

По словам медиков, нельзя однозначно назвать причину, которая приводит к раку желудка. Однако известно, что он возникает вследствие сочетания факторов окружающей среды и накопления специфических мутаций. 

Рак желудка может поражать любую часть органа, однако чаще это основная его часть (тело желудка).

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Симптомы рака желудка:

  • трудности с проглатыванием;
  • ощущение вздутия после еды;
  • ощущение раннего (преждевременного) насыщения пищей;
  • изжога;
  • расстройство пищеварения;
  • тошноту;
  • боль в животе;
  • рвота.

Точный диагноз может поставить только врач на основании тщательного обследования пациента. 

Факторы, повышающие риск развития рака желудка:

  • заражение бактерией Helicobacter pylori;
  • гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
  • ожирение;
  • тип питания, при котором человек потребляет большое количество соленой и копченой пищи;
  • тип питания, при котором человек потребляет мало фруктов и овощей;
  • длительное воспалительное заболевание желудка (гастрит);
  • курение;
  • полипы желудка.

Профилактика рака желудка

Поддерживайте здоровый вес. Следите за своим индексом массы тела. Если у вас лишний вес, поговорите со своим врачом о стратегиях, которые помогут похудеть. 

Потребляйте больше фруктов и овощей. Используйте принцип тарелки здорового питания, формуйте меню так, чтобы вы съедали ежедневно 4 порции фруктов и 5 порций овощей. 

Уменьшите количество соленой и копченой пищи.

Бросьте курить. Курение повышает риск развития рака желудка, а также многих других видов рака. Бросить курить может быть очень тяжело, поэтому обратитесь за помощью к врачу.

Источник
Центр общественного здоровья
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