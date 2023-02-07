Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины еще раз напомнили об основных симптомах рака желудка, об факторах риска и о том, как предупредить развитие тяжелой патологии.

По словам медиков, нельзя однозначно назвать причину, которая приводит к раку желудка. Однако известно, что он возникает вследствие сочетания факторов окружающей среды и накопления специфических мутаций.

Рак желудка может поражать любую часть органа, однако чаще это основная его часть (тело желудка).

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ощущение вздутия после еды;

ощущение раннего (преждевременного) насыщения пищей;

изжога;

расстройство пищеварения;

тошноту;

боль в животе;

рвота. Точный диагноз может поставить только врач на основании тщательного обследования пациента. Факторы, повышающие риск развития рака желудка: заражение бактерией Helicobacter pylori;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

ожирение;

тип питания, при котором человек потребляет большое количество соленой и копченой пищи;

тип питания, при котором человек потребляет мало фруктов и овощей;

длительное воспалительное заболевание желудка (гастрит);

курение;

полипы желудка. Профилактика рака желудка Поддерживайте здоровый вес. Следите за своим индексом массы тела. Если у вас лишний вес, поговорите со своим врачом о стратегиях, которые помогут похудеть. Потребляйте больше фруктов и овощей. Используйте принцип тарелки здорового питания, формуйте меню так, чтобы вы съедали ежедневно 4 порции фруктов и 5 порций овощей. Уменьшите количество соленой и копченой пищи. Бросьте курить. Курение повышает риск развития рака желудка, а также многих других видов рака. Бросить курить может быть очень тяжело, поэтому обратитесь за помощью к врачу.

Источник Центр общественного здоровья

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