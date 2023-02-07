Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины еще раз напомнили об основных симптомах рака желудка, об факторах риска и о том, как предупредить развитие тяжелой патологии.
По словам медиков, нельзя однозначно назвать причину, которая приводит к раку желудка. Однако известно, что он возникает вследствие сочетания факторов окружающей среды и накопления специфических мутаций.
Рак желудка может поражать любую часть органа, однако чаще это основная его часть (тело желудка).
Симптомы рака желудка:
- трудности с проглатыванием;
- ощущение вздутия после еды;
- ощущение раннего (преждевременного) насыщения пищей;
- изжога;
- расстройство пищеварения;
- тошноту;
- боль в животе;
- рвота.
Точный диагноз может поставить только врач на основании тщательного обследования пациента.
Факторы, повышающие риск развития рака желудка:
- заражение бактерией Helicobacter pylori;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
- ожирение;
- тип питания, при котором человек потребляет большое количество соленой и копченой пищи;
- тип питания, при котором человек потребляет мало фруктов и овощей;
- длительное воспалительное заболевание желудка (гастрит);
- курение;
- полипы желудка.
Профилактика рака желудка
Поддерживайте здоровый вес. Следите за своим индексом массы тела. Если у вас лишний вес, поговорите со своим врачом о стратегиях, которые помогут похудеть.
Потребляйте больше фруктов и овощей. Используйте принцип тарелки здорового питания, формуйте меню так, чтобы вы съедали ежедневно 4 порции фруктов и 5 порций овощей.
Уменьшите количество соленой и копченой пищи.
Бросьте курить. Курение повышает риск развития рака желудка, а также многих других видов рака. Бросить курить может быть очень тяжело, поэтому обратитесь за помощью к врачу.