Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України ще раз нагадали про основні симптоми раку шлунка, про фактори ризику і про те, як попередити розвиток важкої патології.
За словами медиків, не можна однозначно назвати причину, яка призводить до раку шлунка. Однак відомо, що він виникає внаслідок поєднання факторів навколишнього середовища і накопичення специфічних мутацій.
Рак шлунка може вражати будь-яку частину органу, проте частіше це основна його частина (тіло шлунка).
Симптоми раку шлунка:
- труднощі з ковтанням;
- відчуття здуття після їжі;
- відчуття раннього (передчасного) насичення їжею;
- печія;
- розлад травлення;
- нудота;
- біль у животі;
- блювання.
Точний діагноз може поставити тільки лікар на підставі ретельного обстеження пацієнта.
Фактори, що підвищують ризик розвитку раку шлунка:
- зараження бактерією Helicobacter pylori;
- гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;
- ожиріння;
- тип харчування, при якому людина споживає велику кількість солоної і копченої їжі;
- тип харчування, при якому людина споживає мало фруктів і овочів;
- тривале запальне захворювання шлунка (гастрит);
- куріння;
- поліпи шлунка.
Профілактика раку шлунка
Підтримуйте здорову вагу. Слідкуйте за своїм індексом маси тіла. Якщо у вас надмірна вага, поговоріть зі своїм лікарем щодо стратегій, які допоможуть схуднути.
Споживайте більше фруктів і овочів. Використовуйте принцип тарілки здорового харчування, формуйте меню так, щоб ви з’їдали щодня 4 порції фруктів і 5 порцій овочів.
Зменшіть кількість солоної та копченої їжі.
Киньте палити. Куріння підвищує ризик розвитку раку шлунка, а також багатьох інших видів раку. Кинути палити може бути дуже важко, тому зверніться за допомогою до лікаря.