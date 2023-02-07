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У ЦГЗ розповіли про основні симптоми раку шлунка і як не допустити хворобу

7 Лютого 2023, 11:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України ще раз нагадали про основні симптоми раку шлунка, про фактори ризику і про те, як попередити розвиток важкої патології.

За словами медиків, не можна однозначно назвати причину, яка призводить до раку шлунка. Однак відомо, що він виникає внаслідок поєднання факторів навколишнього середовища і накопичення специфічних мутацій.

Рак шлунка може вражати будь-яку частину органу, проте частіше це основна його частина (тіло шлунка).

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Симптоми раку шлунка:

  • труднощі з ковтанням;
  • відчуття здуття після їжі;
  • відчуття раннього (передчасного) насичення їжею;
  • печія;
  • розлад травлення;
  • нудота;
  • біль у животі;
  • блювання.

Точний діагноз може поставити тільки лікар на підставі ретельного обстеження пацієнта.

Фактори, що підвищують ризик розвитку раку шлунка:

  • зараження бактерією Helicobacter pylori;
  • гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;
  • ожиріння;
  • тип харчування, при якому людина споживає велику кількість солоної і копченої їжі;
  • тип харчування, при якому людина споживає мало фруктів і овочів;
  • тривале запальне захворювання шлунка (гастрит);
  • куріння;
  • поліпи шлунка.

Профілактика раку шлунка

Підтримуйте здорову вагу. Слідкуйте за своїм індексом маси тіла. Якщо у вас надмірна вага, поговоріть зі своїм лікарем щодо стратегій, які допоможуть схуднути.

Споживайте більше фруктів і овочів. Використовуйте принцип тарілки здорового харчування, формуйте меню так, щоб ви з’їдали щодня 4 порції фруктів і 5 порцій овочів.

Зменшіть кількість солоної та копченої їжі.

Киньте палити. Куріння підвищує ризик розвитку раку шлунка, а також багатьох інших видів раку. Кинути палити може бути дуже важко, тому зверніться за допомогою до лікаря.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
Здорове харчування Ожиріння Онкологія Паління поради лікаря
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