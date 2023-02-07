Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України ще раз нагадали про основні симптоми раку шлунка, про фактори ризику і про те, як попередити розвиток важкої патології.

За словами медиків, не можна однозначно назвати причину, яка призводить до раку шлунка. Однак відомо, що він виникає внаслідок поєднання факторів навколишнього середовища і накопичення специфічних мутацій.

Рак шлунка може вражати будь-яку частину органу, проте частіше це основна його частина (тіло шлунка).

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відчуття здуття після їжі;

відчуття раннього (передчасного) насичення їжею;

печія;

розлад травлення;

нудота;

біль у животі;

блюв ання . Точний діагноз може поставити тільки лікар на підставі ретельного обстеження пацієнта. Фактори, що підвищують ризик розвитку раку шлунка: зараження бактерією Helicobacter pylori;

гастроезофагеальна рефлюксна хвороба;

ожиріння;

тип харчування, при якому людина споживає велику кількість солоної і копченої їжі;

тип харчування, при якому людина споживає мало фруктів і овочів;

тривале запальне захворювання шлунка (гастрит);

куріння;

п оліпи шлунка. Профілактика раку шлунка Підтримуйте здорову вагу. Слідкуйте за своїм індексом маси тіла. Якщо у вас надмірна вага, поговоріть зі своїм лікарем щодо стратегій, які допоможуть схуднути. Споживайте більше фруктів і овочів. Використовуйте принцип тарілки здорового харчування, формуйте меню так, щоб ви з’їдали щодня 4 порції фруктів і 5 порцій овочів. Зменшіть кількість солоної та копченої їжі. Киньте палити. Куріння підвищує ризик розвитку раку шлунка, а також багатьох інших видів раку. Кинути палити може бути дуже важко, тому зверніться за допомогою до лікаря.

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