Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что собой представляют живые вакцины, кому они противопоказаны и можно ли заразиться от людей, привитых такими препаратами.

— Живые вакцины содержат аттенуированные, то есть сильно ослабленные, вирусы и бактерии. К таким препаратам относятся, например, вакцины от ветряной оспы, ротавируса, кори/краснухи/паротита, полиомиелита, туберкулеза (БЦЖ), желтой лихорадки, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, живые вакцины обычно противопоказаны беременным женщинам и людям с сильно ослабленным иммунитетом. Для остальных живые вакцины безопасны.

Что же касается заражения, то существует очень небольшой шанс того, что после вакцинации вирус может выделяться со слизью из дыхательных путей или с стулом привитого человека, и инфицировать тех, кто находится рядом.

Однако есть особенности в зависимости от вакцины. Так, вирус ветрянки может передаваться в редких случаях, когда у привитого человека после вакцинации возникла сыпь.

В зоне опасности могут оказаться люди, иммунитет которых сильно ослаблен вследствие тяжелых заболеваний: ВИЧ-инфицированные, люди после пересадки органов, люди, которые проходят химиотерапию или принимают препараты для угнетения иммунитета. Хотя ученые ставят это под сомнение.

Поэтому такие люди должны избегать контакта:

с подгузниками младенцев, вакцинированных от ротавируса, в течение 4 недель после прививки;

с людьми, которые получили оральную вакцину против полиомиелита, в течение 6-8 недель после прививки;

с людьми, у которых появилась сыпь на коже вследствие вакцинации против ветряной оспы, до момента исчезновения сыпи.

Хотя у привитых против кори, краснухи или паротита можно выделить вирус из слюны, следует помнить, что такое лицо не заразно — вирус не передается другим людям.

Так что контактировать после прививки КПК с людьми, которым противопоказана вакцина против кори, паротита, краснухи, безопасно. И наоборот, вакцинацию нужно проводить, чтобы они не стали источником инфекции для людей с ослабленным иммунитетом.

Неживые вакцины, в том числе и против Covid-19, не представляют никакой угрозы для людей, окружающих вакцинированного, резюмировали в Минздраве.