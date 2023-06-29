Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, що таке живі вакцини, кому вони протипоказані і чи можна заразитися від людей, щеплених такими препаратами.

– Живі вакцини містять атенуйовані, тобто сильно ослаблені віруси та бактерії. До таких препаратів належать, наприклад, вакцини від вітряної віспи, ротавірусу, кору/краснухи/паротиту, поліомієліту, туберкульозу (БЦЖ), жовтої лихоманки, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, живі вакцини зазвичай протипоказані вагітним жінкам і людям із сильно ослабленим імунітетом. Для всіх інших живі вакцини безпечні.

А стосовно зараження, то існує дуже невеликий шанс того, що після вакцинації вірус може виділятися зі слизом із дихальних шляхів або з випорожненням щепленої людини, та інфікувати тих, хто перебуває поруч.

Однак є особливості залежно від вакцини. Так, вірус вітрянки може передаватися в рідкісних випадках, коли у щепленої людини після вакцинації виник висип.

У зоні небезпеки можуть опинитися люди, імунітет яких сильно ослаблений унаслідок важких захворювань: ВІЛ-інфіковані, люди після пересадки органів, люди, які проходять хіміотерапію або приймають препарати для пригнічення імунітету. Хоча вчені ставлять це під сумнів.

Тому такі люди мають уникати контакту:

з підгузками немовлят, які були вакциновані від ротавірусу, протягом 4 тижнів після щеплення;

з людьми, які отримали оральну вакцину проти поліомієліту, протягом 6-8 тижнів після щеплення;

з людьми, у яких з’явився висип на шкірі внаслідок вакцинації проти вітряної віспи, до моменту зникнення висипу.

Хоча у щеплених проти кору, краснухи або паротиту можна виділити вірус зі слини, слід пам’ятати, що така особа не заразна – вірус не передається іншим людям.

Тож контактувати після щеплення КПК з людьми, яким протипоказана вакцина проти кору, паротиту, краснухи, безпечно. І навпаки, вакцинацію потрібно проводити, щоб вони не стали джерелом інфекції для людей з ослабленим імунітетом.

Неживі вакцини, зокрема й проти Covid-19, не становлять жодної загрози для людей, які оточують вакцинованого, резюмували в МОЗ.