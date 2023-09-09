Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря — это неотъемлемая составляющая современной медицинской диагностики, позволяющая врачам получить важную информацию о состоянии этого органа.
Врачи УЗИ Антоненко Наталья и Екатерина Мартынюк ответили на часто задаваемые вопросы об исследовании.
Что такое УЗИ мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря — это неотъемлемая часть медицинского обследования, которая использует высокочастотные звуковые волны для создания изображения внутренней структуры пузыря.
— УЗИ — это безопасный, безболезненный, неинвазивный, информативный и быстрый метод диагностики заболеваний и аномалий мочевого пузыря, — рассказала врач Наталья Антоненко.
Это одно из обследований, которое позволяет врачам оценить состояние мочевого пузыря, определить наличие патологий и контролировать лечение.
Врач Екатерина Мартынюк назвала преимущества УЗИ перед другими диагностиками:
- Информативность и полная безопасность для пациента.
- Возможность выявления патологий на ранних этапах развития.
- Возможность проводить динамическое наблюдение за состоянием пациента.
- Отсутствие лучевой нагрузки.
- Возможность диагностики детей с первых дней жизни.
- Возможность проводить неограниченное количество исследований.
- Быстрое получение результатов.
- Простота проведения.
- Не нужно осуществлять долгую подготовку перед проведением исследования.
- Возможность записи исследования на CD-диск или обычную флешку.
При каких симптомах назначают
УЗИ мочевого пузыря назначается в различных клинических ситуациях.
Оба медика выделили перечень симптомов, при которых стоит пройти диагностику:
- Частое, болезненное, затрудненное мочеиспускание.
- Наличие крови в моче (гематурия).
- Изменения цвета и состава мочи (наличие осадка, камней).
- Острая задержка мочеиспускания.
- Недержание мочи.
- Боль в нижней части живота.
- Чувство полного опорожнения мочевого пузыря.
- Почечная колика.
УЗИ может быть также назначено для мониторинга пациентов с известными заболеваниями мочевого пузыря или для оценки эффективности проведенного лечения.
— Обследование проводится при наполненном мочевом пузыре, для чего пациенту необходимо за 40-50 минут до УЗИ выпить примерно 0,5-1 л воды, — поделилась Наталья Антоненко.
Соблюдать правила важно, чтобы получить точный результат исследования.
— Только УЗИ, проведенное с полным мочевым пузырем, сможет показать точный объем, структуру стенок, наличие дополнительных образований. Исследование, проведенное на пустой или слабо наполненный мочевой, снижает его информативность, — добавила Екатерина Мартынюк.
Что может выявить УЗИ мочевого пузыря
Проведение УЗИ мочевого пузыря предоставляет врачам возможность получить подробную информацию о состоянии органа.
Исследование может показать размер и форму пузыря.
Также оно выявляет толщину стенок пузыря. Этот параметр может указывать на наличие воспалительных процессов или других патологий.
Ультразвук может выявить наличие мочевых камней в пузыре, которые могут вызвать боль и другие проблемы.
УЗИ позволяет определить количество мочи, которая осталась в пузыре после мочеиспускания. Это важно знать для того, чтобы убедиться, что нет проблем с выведением мочи.
УЗИ мочевого пузыря является надежным и безопасным методом диагностики, который помогает врачам быстро и точно устанавливать диагноз и разрабатывать дальнейший план лечения для пациентов с различными симптомами и заболеваниями мочевого пузыря.