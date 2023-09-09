Ультразвукове дослідження (УЗД) сечового міхура – це невід’ємна складова сучасної медичної діагностики, що дозволяє лікарям отримати важливу інформацію про стан цього органа.

Лікарі УЗД Антоненко Наталія та Катерина Мартинюк відповіли на поширені запитання про дослідження.

Що таке УЗД сечового міхура

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Ультразвукове дослідження сечового міхура – це невід’ємна частина медичного обстеження, яка використовує високочастотні звукові хвилі для створення зображення внутрішньої структури міхура.

– УЗД – це безпечний, безболісний, неінвазивний, інформативний та швидкий метод діагностики захворювань та аномалій сечового міхура, – розповіла лікар Наталія Антоненко.

Це одне з обстежень, яке дозволяє лікарям оцінити стан сечового міхура, визначити наявність патологій і контролювати лікування.

Лікар Катерина Мартинюк назвала переваги УЗД перед іншими діагностиками:

Інформативність та повна безпека для пацієнта.

Можливість виявлення патологій на ранніх етапах розвитку.

Можливість проводити динамічне спостереження за станом пацієнта.

Відсутність променевого навантаження.

Можливість діагностики дітей з перших днів життя.

Можливість проводити необмежену кількість досліджень.

Швидке отримання результатів.

Простота проведення.

Не потрібно здійснювати довгу підготовку перед проведенням дослідження.

Можливість запису дослідження на CD-диск або звичайну флешку.

За яких симптомів назначають

УЗД сечового міхура призначається в різних клінічних ситуаціях.

Обидві медикині виділили перелік симптомів, за яких варто пройти діагностику:

Часте, болісне, утруднене сечовипускання.

Наявність крові в сечі (гематурія).

Зміни кольору та складу сечі (наявність осаду, камінців).

Гостра затримка сечовипускання.

Нетримання сечі.

Біль у нижній частині живота.

Почуття повного спорожнення сечового міхура.

Ниркова колька.

УЗД може бути також призначене для моніторингу пацієнтів з відомими захворюваннями сечового міхура або для оцінки ефективності проведеного лікування.

– Обстеження проводиться при наповненому сечовому міхурі, для чого пацієнту необхідно за 40-50 хвилин до УЗД випити приблизно 0,5-1 л води, – поділилася Наталія Антоненко.

Дотримуватися правил важливо, щоб отримати точний результат дослідження.

– Тільки УЗД, проведене з повним сечовим міхуром, зможе показати точний обсяг, структуру стінок, наявність додаткових утворень. Дослідження, проведене на порожній або слабко наповнений сечовий, знижує його інформативність, – додала Катерина Мартинюк.

Що може виявити УЗД сечового міхура

Проведення УЗД сечового міхура надає лікарям можливість отримати докладну інформацію про стан органу.

Дослідження може показати розмір та форму міхура.

Також воно виявляє товщину стінок міхура. Цей параметр може вказувати на наявність запальних процесів або інших патологій.

Ультразвук може виявити наявність сечових каменів у міхурі, які можуть спричинити біль та інші проблеми.

УЗД дозволяє визначити кількість сечі, яка залишилася в міхурі після сечовиділення. Це важливо знати для того, щоб упевнитися, що немає проблем з виведенням сечі.

УЗД сечового міхура є надійним і безпечним методом діагностики, який допомагає лікарям швидко і точно встановлювати діагноз та розробляти подальший план лікування для пацієнтів з різними симптомами та захворюваннями сечового міхура.