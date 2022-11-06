Исследование, представленное на ежегодном собрании Американской кардиологической ассоциации в Далласе, показало, что 80% людей сообщают об одних и тех же пяти симптомах за месяц до сердечного приступа.

— Принято считать, что сердечные приступы случаются внезапно, но это бывает редко. За исключением осложнений, о которых вы не знали, есть много красных флажков, которые могут насторожить вас на этом пути, — говорится в сообщении.

Исследование выявило общие симптомы, которые предшествовали сердечным приступам у 567 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет. Почти 80% указанных симптомов возникали в период от четырех недель до одного часа до внезапной остановки сердца.

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Из тех, у кого были симптомы, у:

56% была боль в груди;

13% одышка;

4% головокружение, обмороки или учащенное сердцебиение.

Отмечается, что крайне важно своевременно реагировать на любые симптомы, напоминающие сердечный приступ. Это связано с тем, что быстрая реакция сводит к минимуму степень повреждения сердечной мышцы.

Первый шаг — вызвать скорую, чем быстрее вы будете действовать, тем выше ваши шансы.

В ожидании скорой помощи жевать, а затем проглатывать таблетку аспирина (в идеале 300 мг), если у человека, перенесшего сердечный приступ, нет аллергии на аспирин, который помогает разжижать кровь и улучшает ее приток к сердцу.

Лечение сердечного приступа в больнице зависит от того, насколько он серьезен, отмечают эксперты.

Источник: Express