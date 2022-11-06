Дослідження, представлене на щорічній зустрічі Американської асоціації серця в Далласі, показало, що 80% людей повідомляють про однакові п’ять симптомів за місяць до серцевого нападу.

– Прийнято вважати, що серцеві напади трапляються раптово, але це буває рідко. За винятком ускладнень, про які ви не знали, є багато червоних прапорців, які можуть насторожити вас на цьому шляху, – йдеться в повідомленні.

Дослідження виявило загальні симптоми, які передували серцевим нападам у 567 чоловіків віком від 35 до 65 років. Майже 80% зазначених симптомів виникали в період від чотирьох тижнів до однієї години до раптової зупинки серця.

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З тих, у кого були симптоми, у:

56% був біль у грудях;

13% задишка;

4% запаморочення, непритомність або прискорене серцебиття.

Відзначається, що вкрай важливо своєчасно реагувати на будь-які симптоми, що нагадують серцевий напад. Це пов’язано з тим, що швидка реакція зводить до мінімуму ступінь пошкодження серцевого м’яза.

Перший крок – викликати швидку, чим скоріше ви будете діяти, тим вище ваші шанси.

Чекаючи на швидкої допомоги, жуйте, а потім ковтайте таблетку аспірину (в ідеалі 300 мг), якщо у людини, яка перенесла серцевий напад, немає алергії на аспірин, який допомагає розріджувати кров і покращує приплив крові до серця.

Лікування серцевого нападу в лікарні залежить від того, наскільки він серйозний, відзначають експерти.

Джерело: Express