Замораживание яйцеклеток становится все более популярным, поскольку люди откладывают рождение детей. В каком возрасте лучше всего это делать и что еще требуется?

Замораживание яйцеклеток существует с 1980-х годов, но считалось спорной экспериментальной процедурой до 2012 года, когда Американское общество репродуктивной медицины одобрило ее для женщин, которые перед началом были химиотерапии рака могли лишиться возможности иметь детей.

Только два года спустя, после обнадеживающих исследований безопасности и эффективности этой практики, ASRM дал добро на замораживание яйцеклеток в целом. С тех пор это становится все более популярным вариантом для женщин, которые откладывают рождение детей по личным причинам.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Fertility and Sterility, с 2019 по 2021 год в США наблюдался рост выборочной заморозки яйцеклеток на 39 процентов. Согласно исследованию 2022 года, опубликованному в том же журнале, эта практика получила дальнейшее распространение во время пандемии, сделавшей многих женщин в возрасте от 21 до 45 лет более открытыми для замораживания яйцеклеток для себя.

В последнее время замораживание яйцеклеток даже стало частью культурных дискуссий, поскольку знаменитости задокументировали свой опыт замораживания в социальных сетях.

— Женщины замораживают яйцеклетки в определенном возрасте, что сохраняет их фертильность до тех пор, пока они не захотят их использовать, – объясняет репродуктивный эндокринолог и акушер-гинеколог Сандра Энн Карсон.

Другими словами, этот процесс в основном приостанавливает фертильность женщины во времени, предотвращая снижение количества и качества яйцеклеток, которое происходит естественным образом с возрастом.

В настоящее время есть две основные причины, по которым женщины замораживают свои яйцеклетки:

По медицинским показаниям.

Откладывание рождения детей на более поздний период.

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, фертильность женщины достигает своего пика в период между поздним подростковым возрастом и 20 годами. К 30 годам фертильность женщины начинает снижаться, а после 35 этот показатель ускоряется, поэтому некоторые эксперты говорят, что идеальное время для женщин, чтобы заморозить яйцеклетки, до 35 лет.

Что влечет за собой этот процесс

Когда женщина решает заморозить свои яйцеклетки, первые шаги включают в себя вагинальное УЗИ для оценки запасов яйцеклеток и измерение уровня гормонов.

Используя эти уровни гормонов, врач рассчитывает потенциал фертильности женщины и определяет правильную дозу препаратов для стимуляции яичников.

Затем, начиная со второго дня менструации, женщина ежедневно в течение 10-12 дней вводит себе гормональные инъекции, чтобы вызвать созревание группы яйцеклеток в яичниках. В течение этого времени женщина будет проходить УЗИ органов малого таза, а также анализы крови каждые два-три дня, чтобы контролировать ее реакцию на гормоны. Обычно через 8-14 дней ей делают укол хорионического гонадотропина человека, чтобы помочь яйцеклетке завершить процесс созревания.

Примерно через36 часов в результате хирургической процедуры под анестезией, при которой игла под ультразвуковым контролем вводится через влагалище в яичники для аспирации яйцеклеток – в идеале, 10 или более. Чтобы подготовить яйца к заморозке, удаляют окружающие их пушистые кумулюсные клетки. После этого яйца мгновенно замораживают и хранят при температуре -196 градусов по Цельсию.

Сопутствующие проблем

В течение месяца женщина может чувствовать усталость или вздутие живота и/или испытывать головные боли или перепады настроения, в том числе в течение двух недель после извлечения яйцеклетки, отмечает Сара Касканте.

Дорогое предложение

Еще более неприятный факт заморозки яйцеклетки: это дорого.

— В зависимости от того, где вы находитесь в стране, это может варьироваться от пяти до $17 тыс., – репродуктивный эндокринолог Джозеф Хилл.

В настоящее время существуют общие программы замораживания яйцеклеток, которые могут помочь женщинам с этими расходами, когда они жертвуют часть своих яйцеклеток другим женщинам, которые не могут использовать свои собственные.

Если женщина в конце концов решит, что хочет использовать эти яйцеклетки, их необходимо разморозить и оплодотворить спермой в лабораторной посуде – процедура, известная как экстракорпоральное оплодотворение. Через три-пять дней после оплодотворения эмбрион переносится в матку женщины.

По словам Касканте, если женщина заморозит свои яйцеклетки в возрасте 34 лет, ее частота наступления беременности будет аналогична частоте беременности при ЭКО в возрасте 34 лет, независимо от того, сколько ей лет на будет на тот момент.

Однако исследования показывают, что только 40% людей, которые заморозили свои яйцеклетки по выбору, и менее 10%, которые сделали это по медицинским показаниям, вернулись к использованию своих замороженных яйцеклеток.

— Многие женщины, которые замораживают свои яйцеклетки, никогда не возвращаются к их использованию из-за того, что они забеременели естественным путем или решили, что не хотят иметь детей, — говорит Касканте.

Заблуждения о заморозке яиц

Как и во многих других аспектах фертильности, люди нередко питают неправильные представления о заморозке яйцеклеток.

Некоторые женщины не осознают, например, что замораживание яйцеклеток не гарантирует рождения ребенка, а лишь гарантирует вероятность его появления на свет.

Когда придет время их использовать, их размораживают, оплодотворяют, но проблемы могут возникнуть на любом этапе процесса, поэтому специалисты рекомендуют женщинам замораживать много яйцеклеток каждый раз, когда они проходят этот процесс. Таким образом, будет из чего выбирать.

Еще одно распространенное заблуждение: некоторые женщины опасаются, что процесс замораживания яйцеклеток окажет негативное влияние на их фертильность в долгосрочной перспективе, но это не так, говорят эксперты.

По словам специалистов, при принятии решения о том, когда замораживать яйцеклетку, женщинам важно подумать, сколько детей они хотят иметь и когда они хотят начать попытки забеременеть.

Если вы хотите больше одного, лучше замораживать в 30 лет. Однако исследования показывают, что женщины, которые замораживают яйцеклетки до 34 лет, имеют наибольшую вероятность – более 74 процентов – родить ребенка. Напротив, чем старше женщина, когда она замораживает свои яйцеклетки, тем меньше у нее шансов.

Источник: National Gtographic