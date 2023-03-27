Заморожування яйцеклітин стає усе популярнішим, оскільки люди відкладають народження дітей. У якому віці найкраще це робити і що потрібно знати?

Заморожування яйцеклітин існує з 1980-х років, але вважалося спірною експериментальною процедурою до 2012 року, коли Американське товариство репродуктивної медицини схвалило її для жінок, які перед початком хіміотерапії раку могли втратити можливість мати дітей.

Лише через два роки, після обнадійливих досліджень безпеки й ефективності цієї практики, ASRM дав добро на заморожування яйцеклітин. Відтоді це стає все більш популярним варіантом для жінок, які відкладають народження дітей з особистих причин.

Зараз дивляться

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Fertility and Sterility, з 2019-го по 2021 рік у США спостерігалося зростання вибіркового заморожування яйцеклітин на 39 %. Згідно з дослідженням 2022 року, опублікованим у тому ж журналі, ця практика набула подальшого поширення під час пандемії, яка зробила багатьох жінок віком від 21 до 45 років більш відкритими для заморожування яйцеклітин для себе.

Останнім часом заморожування яйцеклітин навіть стало частиною культурних дискусій, оскільки знаменитості задокументували свій досвід заморожування у соціальних мережах.

– Жінки заморожують яйцеклітини у певному віці, що зберігає їхню фертильність доти, доки вони не захочуть їх використовувати, – пояснює репродуктивна ендокринологиня та акушерка-гінекологиня Сандра Енн Карсон.

Іншими словами, цей процес в основному зупиняє фертильність жінки в часі, запобігаючи зниженню кількості та якості яйцеклітин, що відбувається природно з віком.

Нині є дві основні причини, через які жінки заморожують свої яйцеклітини:

За медичними показаннями.

Відкладання народження дітей на пізніший період.

За даними Американського коледжу акушерів і гінекологів, фертильність жінки досягає свого піку в період між пізнім підлітковим віком та 20 роками. До 30 років фертильність жінки починає знижуватися, а після 35 цей показник прискорюється, тому деякі експерти кажуть, що ідеальний час для жінок, щоб заморозити яйцеклітини, до 35 років.

Що спричиняє цей процес

Коли жінка вирішує заморозити свої яйцеклітини, перші кроки включають вагінальне УЗД для оцінки запасів яйцеклітин і вимірювання рівня гормонів.

Використовуючи ці рівні гормонів, лікар розраховує потенціал фертильності жінки та визначає правильну дозу препаратів для стимуляції яєчників.

Потім, починаючи з другого дня менструації, жінка щодня протягом 10-12 днів вводить гормональні ін’єкції, щоб викликати дозрівання групи яйцеклітин у яєчниках. Протягом цього часу жінка проходитиме УЗД органів малого тазу, а також аналізи крові кожні два-три дні, щоб контролювати її реакцію на гормони. Зазвичай через 8-14 днів їй роблять укол хоріонічного гонадотропіну людини, щоб допомогти яйцеклітині завершити процес дозрівання.

Приблизно через 36 годин у результаті хірургічної процедури під анестезією, коли голка під ультразвуковим контролем вводиться через піхву в яєчники для аспірації яйцеклітин — в ідеалі десяти або більше. Щоб підготувати яйця до заморожування, видаляють пухнасті кумулюсні клітини, що їх оточують. Після цього яйця миттєво заморожують і зберігають за температури -196 градусів за Цельсієм.

Супутні проблеми

Протягом місяця жінка може відчувати втому або здуття живота та/або відчувати головний біль або перепади настрою, надто протягом двох тижнів після вилучення яйцеклітини, зазначає Сара Касканте.

Дорога пропозиція

Ще неприємніший факт заморожування яйцеклітини: це дорого.

– Залежно від того, у якій ви в країні, це може змінюватись від п’яти тис. до 17 тис. доларів, – репродуктивний ендокринолог Джозеф Хілл.

Нині діють загальні програми заморожування яйцеклітин, які можуть допомогти жінкам з цими витратами, коли вони жертвують частину своїх яйцеклітин іншим жінкам, що не можуть використовувати власні.

Якщо жінка вирішить, що хоче використовувати ці яйцеклітини, їх необхідно розморозити і запліднити спермою в лабораторному посуді – процедура, відома як екстракорпоральне запліднення. Через три-п’ять днів після запліднення ембріон переносять у матку жінки.

За словами Касканте, якщо жінка заморозить свої яйцеклітини у віці 34 років, її частота настання вагітності буде аналогічна частоті вагітності за ЕКЗ у віці 34 років, незалежно від того, скільки їй років не було б на той момент.

Однак дослідження показують, що лише 40% людей, які заморозили свої яйцеклітини на вибір, і менше 10%, які зробили це за медичними показаннями, повернулися до використання своїх заморожених яйцеклітин.

– Багато жінок, які заморожують свої яйцеклітини, ніколи не повертаються до їхнього використання через те, що вони завагітніли природним шляхом або вирішили, що не хочуть мати дітей, – каже Касканте.

Неправильні уявлення про заморожування

Люди нерідко мають неправильні уявлення про заморожування яйцеклітин.

Деякі жінки не усвідомлюють, наприклад, що це не гарантує народження дитини, а лише гарантує ймовірність появи його на світ.

Коли настане час використовувати, їх розморожують, запліднюють, але проблеми можуть виникнути на будь-якому етапі процесу, тому фахівці рекомендують жінкам заморожувати багато яйцеклітин щоразу, коли вони проходять цей процес. Таким чином, буде з чого вибирати.

Ще одна поширена помилка: деякі жінки побоюються, що процес заморожування яйцеклітин вплине на їхню фертильність у довгостроковій перспективі, але це не так, кажуть експерти.

За словами фахівців, за ухвалення рішення про те, коли заморожувати яйцеклітину, жінкам важливо подумати, скільки дітей вони хочуть мати і коли хочуть розпочати спроби завагітніти.

Якщо ви хочете більше одного, краще заморожувати у 30 років. Проте дослідження показують, що жінки, які заморожують яйцеклітини до 34 років, мають найбільшу ймовірність – понад 74 % – народити дитину. Навпаки, що старша жінка, коли вона заморожує свої яйцеклітини, то менше у неї шансів.

Джерело: National Gtographic