Известно, что некоторые типы вируса папилломы человека (ВПЧ), а именно типы 16 и 18, вызывают у женщин рак шейки матки. А как насчет мужчин?

На этот вопрос отвечает к. м. н., акушер-гинеколог, врач высшей категории Сергей Бакшеев.

— Однозначного ответа, безопасен ли ВПЧ для мужчин, нет, — констатировал врач. — Но известно, что мужчины являются резервуаром 16-го и 18-го типов вируса папилломы человека, и они передают его женщинам.

Вспомним, например, что американский актер Майкл Дуглас, когда заболел раком горла, сообщил, что его болезнь возникла вследствие его сексуальных утех. Возможно, это так.

Рак у Майкла Дугласа был вызван ВПЧ типа 16 или 18.

— Вот почему мировая стратегия сейчас такова: от ВПЧ вакцинируют не только женщин, но и мужчин, — сообщил Сергей Бакшеев.

Девочек вакцинируют в возрасте 9-12 лет, мальчиков — в 14 лет.