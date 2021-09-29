Відомо, що деякі типи вірусу папіломи людини (ВПЛ), а саме типи 16 і 18, викликають у жінок рак шийки матки. А як щодо чоловіків?

На це запитання відповідає к.м.н., акушер-гінеколог, лікар вищої категорії Сергій Бакшеєв.

– Однозначної відповіді, чи безпечний ВПЛ для чоловіків, немає, – зауважив лікар. – Але відомо, що чоловіки є резервуаром 16-го і 18-го типів вірусу папіломи людини, і вони передають його жінкам.

Згадаймо, що американський актор Майкл Дуглас, коли захворів на рак горла, повідомив, що його хвороба виникла через його сексуальні втіхи. Можливо, це так.

Рак у Майкла Дугласа був викликаний ВПЛ типу 16 або 18.

– Ось чому світова стратегія зараз така: від ВПЛ вакцинують не тільки жінок, але й чоловіків, – повідомив Сергій Бакшеєв.

Дівчаток вакцинують у віці 9-12 років, хлопчиків – у 14 років.